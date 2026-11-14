Trotz schwacher Leistung holte Salzburg den Sieg

„Mate, Mate!“ So hallte es Samstagabend durch das Sportzentrum Nord. Denn Kreisspieler Mate Gveric war am 31:24-Sieg des UHC Salzburg gegen Schwaz Handball Tirol Future Team mit sieben Treffern maßgeblich beteiligt. Es war ein Pflichtsieg für die Salzburger Handballer, denn die Tiroler stehen nach den sieben Saisonspielen in der HLA Challenge West weiterhin ohne einen Zähler am Tabellenende.