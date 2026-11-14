Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Handball

Trotz schwacher Leistung holte Salzburg den Sieg

Salzburg: Sport-Nachrichten
14.11.2026 20:28
UHC-Trainer Dushko Klandev.
UHC-Trainer Dushko Klandev.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Salzburgs Handballer fuhren am Ende gegen Schwaz Handball Tirol Future Team einen klaren Erfolg ein. Doch UHC-Trainer Dushko Klandev war vor allem mit der ersten Hälfte nicht zufrieden. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Mate, Mate!“ So hallte es Samstagabend durch das Sportzentrum Nord. Denn Kreisspieler Mate Gveric war am 31:24-Sieg des UHC Salzburg gegen Schwaz Handball Tirol Future Team mit sieben Treffern maßgeblich beteiligt. Es war ein Pflichtsieg für die Salzburger Handballer, denn die Tiroler stehen nach den sieben Saisonspielen in der HLA Challenge West weiterhin ohne einen Zähler am Tabellenende.

Lesen Sie auch:
Haben guten Grund zur Freude: Die Damen des TV Oberndorf. 
Sieg in Stahlstadt
Oberndorfs Volleyballerinnen weiter in Topform
14.11.2026
Rad-Boss Hödlmoser:
„Man merkt, dass in Salzburg etwas weitergeht“
14.11.2026

„Mit der Leistung bin ich nicht zufrieden, mit den Punkten schon. Ich habe mir weniger technische Fehler erwartet“, resümierte UHC-Trainer Dushko Klandev kritisch.

Gveric stimmte zu: „Wir haben uns in der ersten Hälfte zu viele Fehlwürfe erlaubt. Zum Glück war die zweite viel besser, da sind wir mit mehr Fokus reingegangen.“ Damit liegen die Mozartstädter auf Kurs Richtung Play-off. Am kommenden Samstag gastiert das Future Team von Bregenz.

HLA Challenge West: UHC Salzburg – Schwaz Handball Tirol Future Team 31:24 (13:11). – Beste UHC-Werfer: Gveric 7 Tore, Aufhauser 6, Ivanov 5.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
14.11.2026 20:28
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
143.011 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
125.185 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
99.571 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Außenpolitik
Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an
1009 mal kommentiert
Selenskyj mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner
Außenpolitik
Millionen-Schatz in Orbáns Umfeld gefunden
689 mal kommentiert
Orbán in Erklärungsnot ...
Steiermark
Moschee auf Terrorliste, aber Behörden machtlos
582 mal kommentiert
Ein Gericht in Kairo setzt – neben anderen Organisationen und Einzelpersonen in Europa – den ...
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Handball
Trotz schwacher Leistung holte Salzburg den Sieg
Rad-Boss Hödlmoser:
„Man merkt, dass in Salzburg etwas weitergeht“
Sieg in Stahlstadt
Oberndorfs Volleyballerinnen weiter in Topform
Nach Top-Saison
Dieses persönliche Ziel hat Mühlberger mit Gall
Sport Tv Logo
Durchschnaufen
Verbandspräsident: „Letzte Jahre waren brutal“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf