Trotz schwacher Leistung holte Salzburg den Sieg

Salzburgs Handballer fuhren am Ende gegen Schwaz Handball Tirol Future Team einen klaren Erfolg ein. Doch UHC-Trainer Dushko Klandev war vor allem mit der ersten Hälfte nicht zufrieden.
„Mate, Mate!“ So hallte es Samstagabend durch das Sportzentrum Nord. Denn Kreisspieler Mate Gveric war am 31:24-Sieg des UHC Salzburg gegen Schwaz Handball Tirol Future Team mit sieben Treffern maßgeblich beteiligt. Es war ein Pflichtsieg für die Salzburger Handballer, denn die Tiroler stehen nach den sieben Saisonspielen in der HLA Challenge West weiterhin ohne einen Zähler am Tabellenende.
„Mit der Leistung bin ich nicht zufrieden, mit den Punkten schon. Ich habe mir weniger technische Fehler erwartet“, resümierte UHC-Trainer Dushko Klandev kritisch.
Gveric stimmte zu: „Wir haben uns in der ersten Hälfte zu viele Fehlwürfe erlaubt. Zum Glück war die zweite viel besser, da sind wir mit mehr Fokus reingegangen.“ Damit liegen die Mozartstädter auf Kurs Richtung Play-off. Am kommenden Samstag gastiert das Future Team von Bregenz.
HLA Challenge West: UHC Salzburg – Schwaz Handball Tirol Future Team 31:24 (13:11). – Beste UHC-Werfer: Gveric 7 Tore, Aufhauser 6, Ivanov 5.
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