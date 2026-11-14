„Man merkt, dass in Salzburg etwas weitergeht“

Der Salzburger Landesradsportverband befindet sich weiterhin im Aufwind. Präsident Thomas Hödlmoser blickt zufrieden auf die vergangene Saison. Die Ziele für die Zukunft gehen seinen Kollegen und ihm jedenfalls nicht aus.
„Ich sage ungern, dass ich auf etwas stolz bin. Aber da kommt schon Freude auf.“ Das erklärt Salzburgs Radsport-Präsident Thomas Hödlmoser beim Blick auf die abgelaufene Saison.
„Ich sage ungern, dass ich auf etwas stolz bin. Aber da kommt Freude auf.“ So blickt Salzburgs Radsport-Präsident Thomas Hödlmoser auf die abgelaufene Saison. Als Landesverband (LRV) spiele man sportlich eine gute Rolle, dazu kamen einige Veranstaltungen, um dem Radsport eine Bühne zu geben, sagt er. „Mittlerweile kommt es aber an, dass in Salzburg etwas weitergeht“, erklärt Hödlmoser.
Events gibt es auch 2027 wieder einige. Die Cyclocross-Rennen auf Gut Aiderbichl (9. und 10. Jänner) feiern ihre Premiere. Dazu gastiert die Tour of Austria wieder in Salzburg. Die Landeshauptstadt und St. Johann/Alpendorf wechseln sich, wie berichtet, in den kommenden Jahren ab.
„Könnten eine Stufe zulegen“
Im Nachwuchs will die Verbandsspitze bald einen zweiten Landestrainer verpflichten, um neben dem Mountainbike-Bereich auch auf der Straße einen Sprung nach vorn zu machen. Die Aufgaben im Verband werden demnach nicht weniger, im Gegenteil. „Mittlerweile sind wir in einer Größenordnung, wo wir organisatorisch eine Stufe zulegen könnten“, sagt Hödlmoser.
Finanziell verfügt der LRV über ein Budget im höheren fünfstelligen Eurobereich. „Aber es ist auch ein Ziel von uns, entsprechende Sponsoren zu bekommen. Da haben wir noch Potenzial“, sagt der Präsident.
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