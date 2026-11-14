„Man merkt, dass in Salzburg etwas weitergeht“

„Ich sage ungern, dass ich auf etwas stolz bin. Aber da kommt Freude auf.“ So blickt Salzburgs Radsport-Präsident Thomas Hödlmoser auf die abgelaufene Saison. Als Landesverband (LRV) spiele man sportlich eine gute Rolle, dazu kamen einige Veranstaltungen, um dem Radsport eine Bühne zu geben, sagt er. „Mittlerweile kommt es aber an, dass in Salzburg etwas weitergeht“, erklärt Hödlmoser.