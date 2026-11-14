Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rad-Boss Hödlmoser:

„Man merkt, dass in Salzburg etwas weitergeht“

Salzburg: Sport-Nachrichten
14.11.2026 19:00
Thomas Hödlmoser (kleines Bild) will Formate wie das Gaisberg Vertical etablieren.
Thomas Hödlmoser (kleines Bild) will Formate wie das Gaisberg Vertical etablieren.(Bild: Krone KREATIV/Marc Schwarz)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Der Salzburger Landesradsportverband befindet sich weiterhin im Aufwind. Präsident Thomas Hödlmoser blickt zufrieden auf die vergangene Saison. Die Ziele für die Zukunft gehen seinen Kollegen und ihm jedenfalls nicht aus. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Ich sage ungern, dass ich auf etwas stolz bin. Aber da kommt schon Freude auf.“ Das erklärt Salzburgs Radsport-Präsident Thomas Hödlmoser beim Blick auf die abgelaufene Saison.

„Ich sage ungern, dass ich auf etwas stolz bin. Aber da kommt Freude auf.“ So blickt Salzburgs Radsport-Präsident Thomas Hödlmoser auf die abgelaufene Saison. Als Landesverband (LRV) spiele man sportlich eine gute Rolle, dazu kamen einige Veranstaltungen, um dem Radsport eine Bühne zu geben, sagt er. „Mittlerweile kommt es aber an, dass in Salzburg etwas weitergeht“, erklärt Hödlmoser.

Thomas Hödlmoser bei der Jahresabschlussfeier des Salzburger Landesradsportverbands.
Thomas Hödlmoser bei der Jahresabschlussfeier des Salzburger Landesradsportverbands.(Bild: Marc Schwarz)

Events gibt es auch 2027 wieder einige. Die Cyclocross-Rennen auf Gut Aiderbichl (9. und 10. Jänner) feiern ihre Premiere. Dazu gastiert die Tour of Austria wieder in Salzburg. Die Landeshauptstadt und St. Johann/Alpendorf wechseln sich, wie berichtet, in den kommenden Jahren ab.

„Könnten eine Stufe zulegen“
Im Nachwuchs will die Verbandsspitze bald einen zweiten Landestrainer verpflichten, um neben dem Mountainbike-Bereich auch auf der Straße einen Sprung nach vorn zu machen. Die Aufgaben im Verband werden demnach nicht weniger, im Gegenteil. „Mittlerweile sind wir in einer Größenordnung, wo wir organisatorisch eine Stufe zulegen könnten“, sagt Hödlmoser.

Lesen Sie auch:
Bei der Tour of Austria fuhr Gregor Mühlberger zum Gesamtsieg. 
Nach Top-Saison
Dieses persönliche Ziel hat Mühlberger mit Gall
14.11.2026

Finanziell verfügt der LRV über ein Budget im höheren fünfstelligen Eurobereich. „Aber es ist auch ein Ziel von uns, entsprechende Sponsoren zu bekommen. Da haben wir noch Potenzial“, sagt der Präsident.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
14.11.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
142.830 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
124.845 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
99.217 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Außenpolitik
Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an
1006 mal kommentiert
Selenskyj mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner
Außenpolitik
Millionen-Schatz in Orbáns Umfeld gefunden
686 mal kommentiert
Orbán in Erklärungsnot ...
Steiermark
Moschee auf Terrorliste, aber Behörden machtlos
582 mal kommentiert
Ein Gericht in Kairo setzt – neben anderen Organisationen und Einzelpersonen in Europa – den ...
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Rad-Boss Hödlmoser:
„Man merkt, dass in Salzburg etwas weitergeht“
Sieg in Stahlstadt
Oberndorfs Volleyballerinnen weiter in Topform
Nach Top-Saison
Dieses persönliche Ziel hat Mühlberger mit Gall
Sport Tv Logo
Durchschnaufen
Verbandspräsident: „Letzte Jahre waren brutal“
Sport Tv Logo
„Bin da abergläubisch“
Austria-Kicker läuft mit halbem Nachnamen auf

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf