Oberndorfs Volleyballerinnen weiter in Topform

Oberndorfs Volleyball-Damen untermauerten ihre starke Leistung in der zweiten Bundesliga. Die Flachgauerinnen gewannen bei Linz II deutlich. Für die Damen und Herren des PSVBG Salzburg gab es am Samstag indes nichts zu feiern.
Vier Siege und zwei Niederlagen in sechs Partien! Die bisherige Saison in der zweiten Volleyball-Bundesliga kann sich bei den Damen des TV Oberndorf mehr als sehen lassen. Am Samstag gewann die Mannschaft von Cheftrainer Bernhard Prem in Linz mit 3:0. „Ich bin absolut zufrieden. Wir haben die Bälle gut verteilt und waren auch diagonal besser unterwegs“, sagte Cheftrainer Bernhard Prem nach der Partie.
Das haben wir uns auch so vorgestellt. Wenn es dann aber auch so eintritt, ist es noch erfreulicher.
Bernhard PREM, Cheftrainer TV Oberndorf
Die Flachgauerinnen bleiben damit auf einem starken vierten Tabellenplatz. „Das haben wir uns auch so vorgestellt. Wenn es dann aber auch so eintritt, ist es noch erfreulicher“, meinte der Coach.
Niederlagen für PSVBG-Volleyballer: „In allen Belangen besser“
Nichts zu feiern hatten indes die Volleyballer des PSVBG Salzburg. Die Zweitliga-Damen unterlagen Höchst klar mit 0:3. „Sie waren einfach in allen belangen besser. Das muss man einfach so anerkennen“, hielt sich Cheftrainerin Ingrida Schweiger nach Spielende kurz. Die Herren mussten sich zuvor Wolfurt mit 1:3 geschlagen geben.
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