Oberndorfs Volleyballerinnen weiter in Topform

Vier Siege und zwei Niederlagen in sechs Partien! Die bisherige Saison in der zweiten Volleyball-Bundesliga kann sich bei den Damen des TV Oberndorf mehr als sehen lassen. Am Samstag gewann die Mannschaft von Cheftrainer Bernhard Prem in Linz mit 3:0. „Ich bin absolut zufrieden. Wir haben die Bälle gut verteilt und waren auch diagonal besser unterwegs“, sagte Cheftrainer Bernhard Prem nach der Partie.