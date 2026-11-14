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Wintertauschbörse

Es kann losgehen! Große Schnäppchenjagd startet

Salzburg
14.11.2026 06:00
Großer Andrang bei der Wintertauschbörse
Großer Andrang bei der Wintertauschbörse(Bild: Gerhard Schiel)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Die Wintertauschbörse von Arbeiterkammer und Gewerkschaftsbund steht wieder vor der Türe. Ein Mega-Andrang in Bischofshofen am Samstag und Sonntag ist vorprogrammiert. Ziel: Den Salzburgern beim Sparen helfen!

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Es ist alles angerichtet: Die Wintertauschbörse von Arbeiterkammer und Gewerkschaft (ÖGB) geht in Saison Nummer 21. Auftakt ist dieses Wochenende (14., 15.), in der Wielandnerhalle in Bischofshofen.

Die Organisatoren wollen vor allem eines: Den Salzburgern beim Sparen helfen. „Der Bedarf ist mit jedem Jahr gewachsen“, so Arbeiterkammerpräsident Peter Eder über die Teuerung. Das Team ist startklar. Logistisch braucht es bei dem Mega-Andrang – 13.000 Artikel wurden 2025 in Bischofshofen angeboten – immer einen Kraftakt. Tauschwütige bringen gut erhaltene Ware. Verkauft wird dann zu einem vorher festgelegten Fixpreis. 150 Helfer sind im Team. Alle Fäden laufen erstmals bei Klaus Kolloch zusammen: „Wir sind seit Mittwoch beim Aufbauen in der Halle. Es kann losgehen“, ist er startklar.

Zu haben sind sämtliche gut erhaltene Wintersportartikel von Skiern bis zu Bekleidung, Helmen oder Schlitten. Besonders groß ist der Andrang jedes Jahr auch bei den vergünstigen Superskicard-Tagespässen. Vor allem Familien stehen dort Schlange. Denn zu jeder Erwachsenenkarte kann eine Kinderkarte um 5 Euro dazugekauft werden.

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Bereits nächstes Wochenende (21. und 22.) steigt dann das Tauschbörsen-Finale der Saison in der Salzburger Messehalle.

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