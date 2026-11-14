Es kann losgehen! Große Schnäppchenjagd startet

Die Organisatoren wollen vor allem eines: Den Salzburgern beim Sparen helfen. „Der Bedarf ist mit jedem Jahr gewachsen“, so Arbeiterkammerpräsident Peter Eder über die Teuerung. Das Team ist startklar. Logistisch braucht es bei dem Mega-Andrang – 13.000 Artikel wurden 2025 in Bischofshofen angeboten – immer einen Kraftakt. Tauschwütige bringen gut erhaltene Ware. Verkauft wird dann zu einem vorher festgelegten Fixpreis. 150 Helfer sind im Team. Alle Fäden laufen erstmals bei Klaus Kolloch zusammen: „Wir sind seit Mittwoch beim Aufbauen in der Halle. Es kann losgehen“, ist er startklar.