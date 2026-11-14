Alko-Lenker schlief bei laufendem Motor ein

Einen 52-jährigen Wiener übermannte während seiner Fahrt kurz nach Freitagmittag in Salzburg-Stadt die Müdigkeit. Der Mann schlief noch bei laufendem Motor in seinem Wagen ein. Ein böses Erwachen folgte jedoch rasch, als die Polizei an seine Fensterscheibe klopfte ...
Der Mann wurde von den Beamten aufgeweckt und zur Rede gestellt. Dabei konnten die Polizisten einen starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Sie forderten den Wiener zu einem Alkotest auf.
Der Mann jedoch verweigerte. Die Situation machte das nicht besser: Der 52-Jährige durfte nicht mehr weiterfahren – beziehungsweise weiter schlafen –, ist zudem seinen Führerschein los und muss mit einer Anzeige rechnen.
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