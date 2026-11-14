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Alko-Lenker schlief bei laufendem Motor ein

Salzburg
14.11.2026 11:23
Symbolbild
Symbolbild(Bild: africaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images) – stock.adobe.com)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Einen 52-jährigen Wiener übermannte während seiner Fahrt kurz nach Freitagmittag in Salzburg-Stadt die Müdigkeit. Der Mann schlief noch bei laufendem Motor in seinem Wagen ein. Ein böses Erwachen folgte jedoch rasch, als die Polizei an seine Fensterscheibe klopfte ...

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Der Mann wurde von den Beamten aufgeweckt und zur Rede gestellt. Dabei konnten die Polizisten einen starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Sie forderten den Wiener zu einem Alkotest auf.

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Der Mann jedoch verweigerte. Die Situation machte das nicht besser: Der 52-Jährige durfte nicht mehr weiterfahren – beziehungsweise weiter schlafen –, ist zudem seinen Führerschein los und muss mit einer Anzeige rechnen. 

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