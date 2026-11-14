Am Donnerstag starteten der Eiszauber und der Betrieb der überdachten Fläche im Salzburger Volksgarten. Auch am Mozartplatz ging der Betrieb los. Heute ist der Kunsteislaufplatz St. Johann im Pongau an der Reihe. „Es war viel Arbeit, das Eis zum Saisonstart fertig zu bekommen“, verrät Eismeister Marius Erlmoser. „Ich habe das Wasser oft in der Nacht aufgesprüht.“