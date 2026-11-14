Während mancherorts die Kufen schon über die spiegelglatten Flächen kurven, hoffen einige Betreiber im Land Salzburg noch auf passendes Winterwetter. Einige Gemeinden planen den Saisonstart schon konkret, während dieser bei anderen noch stärker von niedrigen Temperaturen abhängt.
Die Kufen sind geschliffen, die Motivation für Wintersport ist bei vielen Salzburgern schon Mitte November groß. Schrittweise geht es in Stadt und Land mit Schlittschuhen aufs Eis.
Am Donnerstag starteten der Eiszauber und der Betrieb der überdachten Fläche im Salzburger Volksgarten. Auch am Mozartplatz ging der Betrieb los. Heute ist der Kunsteislaufplatz St. Johann im Pongau an der Reihe. „Es war viel Arbeit, das Eis zum Saisonstart fertig zu bekommen“, verrät Eismeister Marius Erlmoser. „Ich habe das Wasser oft in der Nacht aufgesprüht.“
Er hofft auf kälteres Wetter. Möglich macht den Saisonstart im November die starke Kühlanlage. „Wir freuen uns, dass die Menschen bei uns noch vor der Skisaison Wintersport betreiben können“, erzählt Erlmoser.
Unter zehn Grad Celsius klappt das Eismachen
In Wals-Siezenheim beginnen am Montag die Vorbereitungen für den Winter. „Wir fangen mit dem Eismachen an. Das dauert etwa 14 Tage“, erzählt Eismeister Manfred Pichler. Für das Erstellen des Grundeises seien Temperaturen unter zehn Grad ideal. Kalte Nächte unter dem Gefrierpunkt helfen dabei zusätzlich. Los geht die Saison dort am 2. Dezember.
Im kommenden Monat will auch Bad Hofgastein starten. Schwieriger wird es hingegen bei vielen Gemeinden, die auf Natureis setzen. So brauchen etwa Bruck an der Glocknerstraße oder Altenmarkt für das Eislaufen Winterwetter.
Ein ganzjähriger Publikumslauf ist unterdessen in Zell am See möglich. Der Betrieb der Eishalle in der Pinzgauer Stadt ist wetterunabhängig.
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