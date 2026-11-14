Wals steht bereits mit einem Bein im Finale

Schon nach dem Hinkampf im Halbfinale hat der Rekordmeister aus Wals die Weichen Richtung Finaleinzug gestellt. Die Salzburger ließen ersatzgeschwächten Vorarlbergern in Klaus beim 41:8 keine Chance und dürfen schon für die mögliche Revanche gegen Titelverteidiger Inzing planen.
Der Aufstellungspoker gelang auf jeden Fall. Weil Abdullach Itschakaew für die unterste Klasse bis 60 Kilogramm fünf Kilo abspeckte, konnte Kristian Cikel jeweils eine Klasse weiter oben ran. Weil den Hausherren zudem Fixstern Maier fehlte, ging Simon Marchl in beiden Klassen (!) bis 100 Kilo rauf – und siegte jeweils souverän.
Nur gegen Legionäre Körner gelassen
Zwar musste Vigaun-Leihgabe Alexander Seiwald gegen Legionär Kemertelidze seine ersten Liga-Niederlage für Wals hinnehmen. Mehr als ein zweiter Sieg für die Ländle-Crew durch den zweiten Ausländer Dzimistarashvili schaute aber nicht heraus. War schon nach dem 22:4 im Freistil fast alles klar, sicherten im Griechisch-Römisch insbesondere Innsbruck-Leihgabe David Schober und Isa Bektemirov den deutlichen Sieg ab.
„Das gibt uns Optionen für den Rückkampf, dass wir ein bisschen umstellen. Normal darf da nichts mehr anbrennen“, war Cheftrainer Matthias Außerleitner zufrieden. Extralob gab‘s für Itschakaew fürs Abspecken: „Wenn der Kopf mitmacht, geht es leichter. Er hat das sehr gut gemacht.“
Parallel bezwang Titelverteidiger Inzing im anderen Halbfinale daheim Götzis mit 32:22 und darf ebenso mit einem Wiedersehen mit dem Rekordmeister spekulieren. Der Walser Rückkampf daheim gegen Klaus steigt am kommenden Samstag in der Walserfeldhalle.
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