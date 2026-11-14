Wals steht bereits mit einem Bein im Finale

Nur gegen Legionäre Körner gelassen

Zwar musste Vigaun-Leihgabe Alexander Seiwald gegen Legionär Kemertelidze seine ersten Liga-Niederlage für Wals hinnehmen. Mehr als ein zweiter Sieg für die Ländle-Crew durch den zweiten Ausländer Dzimistarashvili schaute aber nicht heraus. War schon nach dem 22:4 im Freistil fast alles klar, sicherten im Griechisch-Römisch insbesondere Innsbruck-Leihgabe David Schober und Isa Bektemirov den deutlichen Sieg ab.