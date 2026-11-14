Barrie Kosky lehnte Intendanz bei Festspielen ab

Die Begründung, warum es plötzlich nicht weiter am Verhandlungstisch Platz nehmen wollte, überrascht. „ Ich war schon immer ein Instinktmensch. Wenn mir mein Instinkt sagt: Renn weg, Barrie, renn, dann mache ich das. Und das sagte er: Mach das nicht.“ Die geführten Gespräche mit Kuratorium habe er äußerst kritisch gesehen uns sich danach zur Absage bewogen gefühlt.