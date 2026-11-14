Barrie Kosky lehnte Intendanz bei Festspielen ab

Lange galt er als der potenzielle Nachfolger von Markus Hinterhäuser bei den Salzburger Festspielen: der australische Regisseur Barrie Kosky. Nun äußerte er sich erstmals öffentlich dazu, woran die Gespärche gescheitert waren.
Eine Doppelspitze aus der Amsterdamer Opernchefin Sophie de Lint und Kosky seien als „gleichrangiger Vorschlag“ aus dem Bewerbungsprozess hervorgegangen. „Wir haben ein Angebot gekriegt. Wir waren in Vertragsgesprächen. Es war ein Vertragsprozess – und wir haben aufgehört! Und dann nahmen sie Peter de Caluwe“, sagt Kosky im Interview mit dem „Kurier“.
Gemeinsam hätten die beiden bereits ein innovatives Konzept zur Führung des Kulturfestivals vorgelegt. Es soll innovativ und komplett anders als alles bisher dagewesene gewesen sein, erklärte Kosky.
Die Begründung, warum es plötzlich nicht weiter am Verhandlungstisch Platz nehmen wollte, überrascht. „ Ich war schon immer ein Instinktmensch. Wenn mir mein Instinkt sagt: Renn weg, Barrie, renn, dann mache ich das. Und das sagte er: Mach das nicht.“ Die geführten Gespräche mit Kuratorium habe er äußerst kritisch gesehen uns sich danach zur Absage bewogen gefühlt.
Das Rennen um die Intendanz entscheid schließlich der Belgier Peter de Caluwe für sich.
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