Ansturm auf Skipässe: „Stehe seit zwei Stunden an“

Aufregende Schnäppchenjagd für Groß und Klein! Die Salzburger überrannten die ÖGB/AK-Wintertauschbörse am Samstag. Mit vergünstigten Skipässen, Sportkleidung oder Skizubehör werden dieses und kommendes Wochenende Tausende angelockt.
Trotz eisiger Temperaturen stehen die Menschen am Samstag teilweise stundenlang in der Warteschlange vor der Wielandnerhalle in Bischofshofen an. Dort können dieses Wochenende Besucher allerlei Wintersportartikel bei der Wintertauschbörse vergünstigt kaufen oder gebrauchte Sachen verkaufen.
„Wenn man sich warm anzieht, geht’s schon. Ich stehe seit zwei Stunden an“, grinst Salzburger Mo Fischer. Der Bergretter hat Ski, Helme, Hosen und Anoraks mitgebracht.
Alle drei Jahre verkaufen wir hier unsere Ausrüstung.
Mo Fischer
Bild: Andreas Tröster
Über dieses Angebot freuen sich vor allem Familien mit Kindern. „Wir sind zum ersten Mal hier. Für den Skiausflug mit der Klasse suchen wir für unseren Tobias günstige Skischuhe“, so Vater Christoph Eder zur „Krone“. Der sechsjährige Tobias ergänzt aufgeregt: „Und wir kaufen zwei gleiche Mützen – für den Papa und mich.“
Großer Ansturm auf ermäßigte Tagespässe
Ebenfalls begeistert von dem breiten Angebot an Sportartikeln zeigt sich Vater Wolfgang Gilhofer: „Wir sind gekommen, weil die Preise hier niedriger sind als im normalen Handel. Meine Tochter Hannah bekommt heute ihre ersten Ski in pink.“
Besonders begehrt waren auch heuer wieder die preisreduzierten SuperSkiCard-Tagespässe. Insgesamt 20.000 Tageskarten werden in Bischofshofen und am kommenden Wochenende im Salzburger Messezentrum angeboten.
„Die Erwachsenenkarten kosten 64 Euro, jene für Kinder und Jugendliche fünf Euro. So können Familien bis zu 50 Prozent sparen“, rechnet Arbeiterkammerpräsident Peter Eder vor. Die Wintertauschbörse wird seit 20 Jahren von der AK und dem Gewerkschaftsbund organisiert. „Uns ist wichtig, dass Kinder dem Skisport nachgehen können. Sie sollen günstig aussteigen“, betont Eder.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.