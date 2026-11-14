Ansturm auf Skipässe: „Stehe seit zwei Stunden an“

Über dieses Angebot freuen sich vor allem Familien mit Kindern. „Wir sind zum ersten Mal hier. Für den Skiausflug mit der Klasse suchen wir für unseren Tobias günstige Skischuhe“, so Vater Christoph Eder zur „Krone“. Der sechsjährige Tobias ergänzt aufgeregt: „Und wir kaufen zwei gleiche Mützen – für den Papa und mich.“