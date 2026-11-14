Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tausende Interessenten

Ansturm auf Skipässe: „Stehe seit zwei Stunden an“

Salzburg
14.11.2026 20:30
Hunderte stellten sich für den Verkauf ihrer Sachen an.
Hunderte stellten sich für den Verkauf ihrer Sachen an.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Miroslava Dicheva
Von Miroslava Dicheva

Aufregende Schnäppchenjagd für Groß und Klein! Die Salzburger überrannten die ÖGB/AK-Wintertauschbörse am Samstag. Mit vergünstigten Skipässen, Sportkleidung oder Skizubehör werden dieses und kommendes Wochenende Tausende angelockt. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Trotz eisiger Temperaturen stehen die Menschen am Samstag teilweise stundenlang in der Warteschlange vor der Wielandnerhalle in Bischofshofen an. Dort können dieses Wochenende Besucher allerlei Wintersportartikel bei der Wintertauschbörse vergünstigt kaufen oder gebrauchte Sachen verkaufen.

„Wenn man sich warm anzieht, geht’s schon. Ich stehe seit zwei Stunden an“, grinst Salzburger Mo Fischer. Der Bergretter hat Ski, Helme, Hosen und Anoraks mitgebracht.

Zitat Icon

Alle drei Jahre verkaufen wir hier unsere Ausrüstung.

Mo Fischer

Bild: Andreas Tröster

Über dieses Angebot freuen sich vor allem Familien mit Kindern. „Wir sind zum ersten Mal hier. Für den Skiausflug mit der Klasse suchen wir für unseren Tobias günstige Skischuhe“, so Vater Christoph Eder zur „Krone“. Der sechsjährige Tobias ergänzt aufgeregt: „Und wir kaufen zwei gleiche Mützen – für den Papa und mich.“

Mama Carola Saller, Sohn Tobias (6) und Papa Christoph Eder fieberhaft auf der Suche nach neuen ...
Mama Carola Saller, Sohn Tobias (6) und Papa Christoph Eder fieberhaft auf der Suche nach neuen Skischuhen(Bild: Andreas Tröster)

Großer Ansturm auf ermäßigte Tagespässe
Ebenfalls begeistert von dem breiten Angebot an Sportartikeln zeigt sich Vater Wolfgang Gilhofer: „Wir sind gekommen, weil die Preise hier niedriger sind als im normalen Handel. Meine Tochter Hannah bekommt heute ihre ersten Ski in pink.“

Wolfgang Gilhofer mit Tochter Hannah (4)
Wolfgang Gilhofer mit Tochter Hannah (4)(Bild: Andreas Tröster)

Besonders begehrt waren auch heuer wieder die preisreduzierten SuperSkiCard-Tagespässe. Insgesamt 20.000 Tageskarten werden in Bischofshofen und am kommenden Wochenende im Salzburger Messezentrum angeboten.

Organisator Klaus Kolloch, Helferin Trinh und Peter Eder
Organisator Klaus Kolloch, Helferin Trinh und Peter Eder(Bild: Andreas Tröster)

„Die Erwachsenenkarten kosten 64 Euro, jene für Kinder und Jugendliche fünf Euro. So können Familien bis zu 50 Prozent sparen“, rechnet Arbeiterkammerpräsident Peter Eder vor. Die Wintertauschbörse wird seit 20 Jahren von der AK und dem Gewerkschaftsbund organisiert. „Uns ist wichtig, dass Kinder dem Skisport nachgehen können. Sie sollen günstig aussteigen“, betont Eder. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
14.11.2026 20:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Seine Pferde stürzten
Nach Fiaker-Drama: Kutscher klagt „Aufpasser“
Hammer rechnet ab:
„Die Ölkonzerne stopfen sich die Taschen voll!“
Dieses Foto veröffentlichte der Verteidigungsminister auf der Plattform X.
„Gut gemacht“
Soldat schreit Hegseth an, wird mit Orden belohnt
Crash in der Osttürkei
Vier Tote bei Absturz von Militärhelikopter
krone.tv fragt nach
Funktioniert Dreierkoalition? „So ein Schwachsinn“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
143.011 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
125.185 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
99.571 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Außenpolitik
Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an
1009 mal kommentiert
Selenskyj mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner
Außenpolitik
Millionen-Schatz in Orbáns Umfeld gefunden
689 mal kommentiert
Orbán in Erklärungsnot ...
Steiermark
Moschee auf Terrorliste, aber Behörden machtlos
582 mal kommentiert
Ein Gericht in Kairo setzt – neben anderen Organisationen und Einzelpersonen in Europa – den ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf