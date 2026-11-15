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„Na gut, dann Action!“

Volkstheater zeugt furioses Feuerwerk an Pointen

Kultur
15.11.2026 15:28
Prinzessin Ananas (Katharina Kurschat) gerät in doppelte Bedrängnis durch den Show-Drachen ...
Prinzessin Ananas (Katharina Kurschat) gerät in doppelte Bedrängnis durch den Show-Drachen Wibbel.(Bild: Volkstheater/Marcella Ruiz Cruz)
Porträt von Judith Belfkih
Von Judith Belfkih

„Na gut, dann Action!“: Das Volkstheater zeigt bereits zum zweiten Mal, dass britische Komödie der Mischief Theatre Company auch in Wien hervorragend funktioniert. 

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Der Unterschied zwischen dem Leben und dem Theater ist, dass man bei letzterem sicher sein kann, dass alles nur gespielt ist. Meist erzeugt das emotionale Zurückhaltung. Leid, Drama, Tod? Alles relativ, ist ja nur gespielt. In anderen Fällen lässt das Theater Hemmungen fallen – wie beim Humor.

Beobachten wir reale drastische Missgeschicke, verbieten Anstand und Anteilnahme, uns am Leid anderer zu erheitern. Diese Zurückhaltung verfliegt im Theater.

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Ob das von schlechtem Gewissen befreite Sich-Erheitern am Leid anderer, gegossen in teils sinnbefreiten Klamauk, Theater genauso wertvoll macht wie moralische Erbauung oder politische Analyse? Im Zweifel: Ja. Zumindest, wenn es so gut gemacht ist, wie die neue Komödie Henry Shields’.

Alles, was schiefgehen kann
„Na gut, dann Action!“ begleitet das Team einer Kindersendung, beim Dreh der letzten Episode, wo alles schiefgeht, was nur schiefgehen kann. Diese finale wie furiose Studio-Stunde wird – dramaturgisch gekonnt – aus drei Perspektiven immer wieder neu erzählt, bis sich das ganze Bild erschließt.

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Ganz nebenbei rechnet das Stück in der flotten Regie von Christian Brey mit dem verrohten Show-Business und dem verlogenen Umgang mit Kindern ab. Doch die ernsten Funken verglühen schnell im rasanten wie liebevoll an Wien angepasstes Pointenfeuerwerk.

Dass das zündet, liegt am eingespielten Team, das mit Kletterpannen, Sprachwitz, Pistolen in Zeitlupe oder einer akrobatischen Superkleber-Nummer bei der Premiere für Heiterkeit sorgte.

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