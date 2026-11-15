Volkstheater zeugt furioses Feuerwerk an Pointen

„Na gut, dann Action!“: Das Volkstheater zeigt bereits zum zweiten Mal, dass britische Komödie der Mischief Theatre Company auch in Wien hervorragend funktioniert.
Der Unterschied zwischen dem Leben und dem Theater ist, dass man bei letzterem sicher sein kann, dass alles nur gespielt ist. Meist erzeugt das emotionale Zurückhaltung. Leid, Drama, Tod? Alles relativ, ist ja nur gespielt. In anderen Fällen lässt das Theater Hemmungen fallen – wie beim Humor.
Beobachten wir reale drastische Missgeschicke, verbieten Anstand und Anteilnahme, uns am Leid anderer zu erheitern. Diese Zurückhaltung verfliegt im Theater.
Ob das von schlechtem Gewissen befreite Sich-Erheitern am Leid anderer, gegossen in teils sinnbefreiten Klamauk, Theater genauso wertvoll macht wie moralische Erbauung oder politische Analyse? Im Zweifel: Ja. Zumindest, wenn es so gut gemacht ist, wie die neue Komödie Henry Shields’.
Alles, was schiefgehen kann
„Na gut, dann Action!“ begleitet das Team einer Kindersendung, beim Dreh der letzten Episode, wo alles schiefgeht, was nur schiefgehen kann. Diese finale wie furiose Studio-Stunde wird – dramaturgisch gekonnt – aus drei Perspektiven immer wieder neu erzählt, bis sich das ganze Bild erschließt.
Ganz nebenbei rechnet das Stück in der flotten Regie von Christian Brey mit dem verrohten Show-Business und dem verlogenen Umgang mit Kindern ab. Doch die ernsten Funken verglühen schnell im rasanten wie liebevoll an Wien angepasstes Pointenfeuerwerk.
Dass das zündet, liegt am eingespielten Team, das mit Kletterpannen, Sprachwitz, Pistolen in Zeitlupe oder einer akrobatischen Superkleber-Nummer bei der Premiere für Heiterkeit sorgte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.