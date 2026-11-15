Einbrecher stahlen Beute im Wert von 400.000 Euro

Ein Einbrechertrio hat in Wien-Ottakring fette Beute machen können. Die drei Männer stiegen in zumindest zwei Mietlagerräume ein und nahmen zahlreiche teure Uhren und Schmuck mit. Nun hofft die Polizei, den dreien mit Bildern aus der Videoüberwachungsanlage auf die Schliche zu kommen.