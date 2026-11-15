Einbrecher stahlen Beute im Wert von 400.000 Euro

Ein Einbrechertrio hat in Wien-Ottakring fette Beute machen können. Die drei Männer stiegen in zumindest zwei Mietlagerräume ein und nahmen zahlreiche teure Uhren und Schmuck mit. Nun hofft die Polizei, den dreien mit Bildern aus der Videoüberwachungsanlage auf die Schliche zu kommen.
Der Coup hatte sich bereits am 12. Juli ereignet. Da die Exekutive noch immer im Dunklen tappt, bei wem es sich um die Gauner handeln könnte, wurden nun Bilder aus der Überwachungsanlage des Lagerraumbetreibers zur Veröffentlichung freigegeben.
Die drei Verdächtigen hatten zwischen 11.30 und 12.30 Uhr in den Lagerräumen in der Wattgasse zugeschlagen. Dabei entstand ein Sachschaden von mehr als 400.000 Euro.
Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West unter der Telefonnummer 01-31310-25600 erbeten.
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