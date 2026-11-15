Skiweltcup ist so international wie selten zuvor

„Skifahren interessiert doch nur in der Schweiz, Österreich und Teilen Deutschlands!“ Von wegen! Die neue Saison beweist, dass der alpine Weltcup mittlerweile eine echte Weltsportart ist. Beim Herren-Slalom in Levi (Fin) fuhren gleich neun verschiedene Länder in die Top-10. In den ersten vier Rennen schrieben schon 24 (!) Nationen von fünf Kontinenten an...
Albanien, Australien, Belgien, Bulgarien, Brasilien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien und die USA! In den ersten vier Rennen in diesem Winter konnten bereits 24 Nationen im Weltcup Punkte holen.
Wenig überraschen kommt der Großteil mit 19 Nationen zwar immer noch aus Europa. Aber dank des Brasilianers Lucas Pinheiro Braathen und seinen beiden Saisonsiegen ist Südamerika nicht nur dabei, sondern mittendrin im Rennen um den Gesamtweltcup. Was wahrscheinlich auch die Norweger ärgern, für die Braathen bis zur Saison 2022/23 gestartet war.
Von Kängurus und Kiwis
Bei den Damen ist auch Ozeanien eine Nummer! Die Australierin Madison Hoffmann sorgte in Levi mit Rang acht im Slalom für eine echte Sensation. Bereits in Sölden war die Neuseeländerin Alice Robinson auf Rang acht gefahren, wobei die 24-Jährige – die bereits sieben Weltcuprennen gewinnen konnte – damit hinter ihren Erwartungen geblieben war.
Für Nordamerika konnten sowohl die USA als auch Kanada bereits Punkte sammeln. Das US-Skiteam war es auch, das dank Paula Moltzan den ersten Saisonsieg überhaupt feiern durfte.
Stimmungskanone Aihara für Japan auf Rang 14
Und seit Sonntag scheint auch Asien auf der Skiweltkarte des Winters 2026/27 auf. Verantwortlich dafür: Shiro Aihara. Der Japaner konnte in Levi mit Nummer 55 sensationell auf Platz 14fahren und zum zweiten Mal nach Adelboden im Jänner – dort war er mit Nummer 60 starker 25. geworden – Punkte holen.
Damit ist der Skiweltcup auf bestem Weg in Sachen Internationalität an die vergangenen Jahre anzuschließen. Im vorigen Winter hatten insgesamt 30 Nationen gepunktet, in der Saison davor waren es sogar 32. gewesen.
Auf Augenhöhe mit dem Tennissport
Zum Vergleich: In den Top-30 der Tennisweltranglisten der Damen und Herren finden sich SpielerInnen aus Argentinien, Australien, Belarus, Belgien, China, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Japan, Kanada, Kasachstan, Lettland, Norwegen, Monaco, Österreich, Philippinen, Polen, Rumänien, Russland, Schweiz, Serbien, Spanien, Tschechien, Ukraine und den USA. Das sind 26 Nationen aus Süd- und Nordamerika, Ozeanien, Asien und Europa. Und Tennis gilt gemeinhin ja als Weltsportart...
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