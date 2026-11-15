Skiweltcup ist so international wie selten zuvor

Stimmungskanone Aihara für Japan auf Rang 14

Und seit Sonntag scheint auch Asien auf der Skiweltkarte des Winters 2026/27 auf. Verantwortlich dafür: Shiro Aihara. Der Japaner konnte in Levi mit Nummer 55 sensationell auf Platz 14fahren und zum zweiten Mal nach Adelboden im Jänner – dort war er mit Nummer 60 starker 25. geworden – Punkte holen.

Damit ist der Skiweltcup auf bestem Weg in Sachen Internationalität an die vergangenen Jahre anzuschließen. Im vorigen Winter hatten insgesamt 30 Nationen gepunktet, in der Saison davor waren es sogar 32. gewesen.