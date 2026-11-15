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SKN & Landestheater NÖ

Gemeinsame Spielfläche für Ball- und Bühnenkunst

Niederösterreich
15.11.2026 12:30
Die Kunst des Torjubels: Schauspielerin Caroline Baas (in Weiß) feierte mit Fußballerinnen rund ...
Die Kunst des Torjubels: Schauspielerin Caroline Baas (in Weiß) feierte mit Fußballerinnen rund um Jennifer Klein kräftig mit.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

Wenn die St. Pöltner SKN-Frauen und Schauspielerinnen des Landestheaters Niederösterreich gemeinsame Sache machen, steht der Teamgeist im Mittelpunkt. 

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Sie haben viel gemein: Teamgeist, Präzision, Leidenschaft, Emotion und auch die Anzahl der Spielerinnen. Denn so wie die Frauenmannschaft des SKN St. Pölten auf dem Rasen mit elf Damen um den Sieg kämpft, zählt auch das Landestheater Niederösterreich elf Darstellerinnen im Ensemble. Bühne versus Fußballplatz lautet dabei die Spielflächen-Devise.

Somit Gründe genug, um gemeinsame Sache zu machen. Von der neuen Kooperation sollen beide „Vereine“ profitieren. Dass die SKN-Spielerinnen nicht auf die Bühne eingewechselt werden, ist dabei fast schade, denn beim gemeinsamen Videodreh stellten sie bereits ihr Schauspieltalent unter Beweis.

Schauspielerin Caroline Baas (in Weiß) mit Patricia Nickel-Dönicke (u. re.)
Schauspielerin Caroline Baas (in Weiß) mit Patricia Nickel-Dönicke (u. re.)(Bild: Imre Antal)
Caroline Baas (in Weiß), Jennifer Klein, Carina Schlüter, Julia Tabotta, Sara Makovec, Diana ...
Caroline Baas (in Weiß), Jennifer Klein, Carina Schlüter, Julia Tabotta, Sara Makovec, Diana Lemešová und Isabel Aistleitner sowie Patricia Nickel-Dönicke und Marion Lenz(Bild: Imre Antal)
Volle Motivation gab es beim gemeinsamen Videodreh mit mit viel kreativem Teamgeist auf dem ...
Volle Motivation gab es beim gemeinsamen Videodreh mit mit viel kreativem Teamgeist auf dem grünen Rasen(Bild: Imre Antal)
Jennifer Klein, Kapitänin der SKN Frauen; bereits zehnmal spielte Verein bei ...
Jennifer Klein, Kapitänin der SKN Frauen; bereits zehnmal spielte Verein bei UEFA-Champions-League.(Bild: Imre Antal)
(Bild: Imre Antal)

Gegenseitige Unterstützung
„Wir wollen die Sichtbarkeit stärken“, erklärt Fußball-Fan und künstlerische Leiterin des Landestheaters Patricia Nickel-Dönicke der „Krone“. Und neue Zielgruppen erreichen. Das Theaterpublikum soll zum Fußball gebracht werden und umgekehrt. Denn beides kann begeistern und bietet eine „gute Show“, so Nickel-Dönicke. Nach dem Videodreh waren die Kickerinnen „engagiert“.

Zitat Icon

Leidenschaft, Emotion, Talent, Disziplin und starke Persönlichkeiten – beides vereint den Sport und die Kultur.

Christina Wieser und Patricia Nickel-Dönicke

Frauenpower einmal anders
„Frauen leisten sowohl auf der Bühne als auch am Fußballplatz Außergewöhnliches. Mit dieser Zusammenarbeit möchten wir Aufmerksamkeit schaffen und die Sichtbarkeit weiblicher Leistungen in Kultur und Sport stärken. Theater und Fußball, beides lebt vom Team und seinem Publikum, ohne eins davon geht nichts“, so die Initiatorinnen des Projekts, SKN-Frauen-Präsidentin Christina Wieser und Nickel-Dönicke. So will auch die Theatermacherin den Teamgedanken zwischen Ensemble und Publikum pflegen. 

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