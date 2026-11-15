Gemeinsame Spielfläche für Ball- und Bühnenkunst

Frauenpower einmal anders

„Frauen leisten sowohl auf der Bühne als auch am Fußballplatz Außergewöhnliches. Mit dieser Zusammenarbeit möchten wir Aufmerksamkeit schaffen und die Sichtbarkeit weiblicher Leistungen in Kultur und Sport stärken. Theater und Fußball, beides lebt vom Team und seinem Publikum, ohne eins davon geht nichts“, so die Initiatorinnen des Projekts, SKN-Frauen-Präsidentin Christina Wieser und Nickel-Dönicke. So will auch die Theatermacherin den Teamgedanken zwischen Ensemble und Publikum pflegen.