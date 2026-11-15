Wiener Bühne feiert 10 Jahre bestes Kleinsttheater

Wen wundert’s, dass auch die Jubelfeier „Die Preisverleihung“ zum 10-Jährigen im „Bronski & Grünberg“-Theater grandios aus der Norm fällt. Die goldenen Trophäen tragen Clownsnasen und rote Perücken . Es wird herzlich geblödelt, wenn sich Julia Edtmeier, Fin Holzwart, Elena Hückel, Gerhard Kasal, Marina Petkov, Lisa Weidenmüller, David Oberkogler und Florian Carove selbst für ihre Theaterlust belohnen. Ruth Brauer-Quam hat leichthändig inszeniert. Flott und herzlich selbstreferenziell fällt die kurze Chose aus. Die Fangemeinde zerkugelt sich, besonders wenn Julia Edtmeier als Running Gag für jeden Preis nominiert ist – um am Ende doch noch Gewinnerin zu sein.