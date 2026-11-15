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Bronsky & Grünberg

Wiener Bühne feiert 10 Jahre bestes Kleinsttheater

Kultur
15.11.2026 13:00
„Die Preisverleihung“ heißt die Jubel-Show zum Jubiläum
„Die Preisverleihung“ heißt die Jubel-Show zum Jubiläum(Bild: julia oberhauser)
Porträt von Stefan Musil
Von Stefan Musil

Das kleine Wiener Theater „Bronski & Grünberg“ feiert sich selbst mit einem rasanten Preis-Regen.

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Wen wundert’s, dass auch die Jubelfeier „Die Preisverleihung“ zum 10-Jährigen im „Bronski & Grünberg“-Theater grandios aus der Norm fällt. Die goldenen Trophäen tragen Clownsnasen und rote Perücken . Es wird herzlich geblödelt, wenn sich Julia Edtmeier, Fin Holzwart, Elena Hückel, Gerhard Kasal, Marina Petkov, Lisa Weidenmüller, David Oberkogler und Florian Carove selbst für ihre Theaterlust belohnen. Ruth Brauer-Quam hat leichthändig inszeniert. Flott und herzlich selbstreferenziell fällt die kurze Chose aus. Die Fangemeinde zerkugelt sich, besonders wenn Julia Edtmeier als Running Gag für jeden Preis nominiert ist – um am Ende doch noch Gewinnerin zu sein.

Man gönnt es ihr, so wie allen anderen. Was wäre die Wiener Off-Szene ohne das „Bronski & Grünberg“. Da braucht man nur über die Porzellangasse hinüber zum Schauspielhaus schielen.

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Was am 16. November 2006 von Alexander Pschill, Kaja Dymnicki, Julia Edtmeier und Salka Weber als Schauspieler selbstbestimmte Bühne gegründet wurde, atmet ungebrochen großes Theater im Kleinen. Hat von „Dracula“ über „Titanic“, „Kabale und Liebe“ oder „Effie Briest“ vieles scherzhaft aufgemischt und prachtvoll durchgehechelt. Und nimmt neben Neuem in der Jubel-Saison Hits wie „Faust Club“, „Der Idiot“, „Romeo & Julia“, „Amadeus“ oder „Eurobronski Song Contest“ wieder auf.

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