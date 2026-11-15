Wiener Bühne feiert 10 Jahre bestes Kleinsttheater

Das kleine Wiener Theater „Bronski & Grünberg“ feiert sich selbst mit einem rasanten Preis-Regen.
Wen wundert’s, dass auch die Jubelfeier „Die Preisverleihung“ zum 10-Jährigen im „Bronski & Grünberg“-Theater grandios aus der Norm fällt. Die goldenen Trophäen tragen Clownsnasen und rote Perücken . Es wird herzlich geblödelt, wenn sich Julia Edtmeier, Fin Holzwart, Elena Hückel, Gerhard Kasal, Marina Petkov, Lisa Weidenmüller, David Oberkogler und Florian Carove selbst für ihre Theaterlust belohnen. Ruth Brauer-Quam hat leichthändig inszeniert. Flott und herzlich selbstreferenziell fällt die kurze Chose aus. Die Fangemeinde zerkugelt sich, besonders wenn Julia Edtmeier als Running Gag für jeden Preis nominiert ist – um am Ende doch noch Gewinnerin zu sein.
Man gönnt es ihr, so wie allen anderen. Was wäre die Wiener Off-Szene ohne das „Bronski & Grünberg“. Da braucht man nur über die Porzellangasse hinüber zum Schauspielhaus schielen.
Was am 16. November 2006 von Alexander Pschill, Kaja Dymnicki, Julia Edtmeier und Salka Weber als Schauspieler selbstbestimmte Bühne gegründet wurde, atmet ungebrochen großes Theater im Kleinen. Hat von „Dracula“ über „Titanic“, „Kabale und Liebe“ oder „Effie Briest“ vieles scherzhaft aufgemischt und prachtvoll durchgehechelt. Und nimmt neben Neuem in der Jubel-Saison Hits wie „Faust Club“, „Der Idiot“, „Romeo & Julia“, „Amadeus“ oder „Eurobronski Song Contest“ wieder auf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.