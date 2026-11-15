Angeblicher Flugzeugabsturz sorgte für Großeinsatz

Ein Flugzeug soll dort auf rund 1900 Metern Seehöhe abgestürzt sein. Unzählige Einsatzorganisationen rückten umgehend aus, um sich ein Bild von der Lage zu machen bzw. um ihre Arbeit zu verrichten. Unter anderem waren drei Feuerwehren, drei Bergrettungen, die Rettung, eine Polizeistreife sowie der Notarzthubschrauber „Heli 3“ und sogar die „Libelle Kärnten“ vor Ort.