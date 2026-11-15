Angeblicher Flugzeugabsturz sorgte für Großeinsatz

Große Aufregung am Samstagabend im Tiroler Zillertal! Eine Meldung über einen vermeintlichen Flugzeugabsturz am Stummerberg sorgte für einen Großeinsatz zahlreicher Einsatzkräfte. Auch mehrere Helis rückten aus. Die Auflösung der Meldung sollte nicht lange auf sich warten lassen.
„Flugzeugabsturz Kapaunsalm“ – so lautete am Samstagabend eine Meldung, die wohl das gesamte Zillertal in Atem hielt. In der Gemeinde Stumm bzw. am Stummerberg wurde gegen 18.15 Uhr ein Großalarm ausgelöst.
Ein Flugzeug soll dort auf rund 1900 Metern Seehöhe abgestürzt sein. Unzählige Einsatzorganisationen rückten umgehend aus, um sich ein Bild von der Lage zu machen bzw. um ihre Arbeit zu verrichten. Unter anderem waren drei Feuerwehren, drei Bergrettungen, die Rettung, eine Polizeistreife sowie der Notarzthubschrauber „Heli 3“ und sogar die „Libelle Kärnten“ vor Ort.
Als vor Ort nichts von einem Flugzeugabsturz bzw. einem Wrack zu sehen war, wurde der Bereich großräumig abgesucht. Auch hier sollten die Einsatzkräfte ohne Erfolg bleiben. Im Anschluss flogen Drohnen das Gebiet ab und auch der Polizeihubschrauber „Libelle Kärnten“ wurden angefordert.
Lausbubenstreich?
Der Einsatz wurde wenig später beendet. Ersten Informationen zufolge soll ein neunjähriges Kind den vermeintlichen Flugzeugabsturz bei der Polizei gemeldet haben.
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