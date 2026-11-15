Geheim-Deal: Rückführungen sollen 2027 starten

Der Montag ist durchgetaktet. Zuerst treffen sich in Wien die Asylminister von Österreich, Deutschland, Dänemark, Griechenland und den Niederlanden. Die fünf Länder nennen sich selbst „Umsetzer“. Ihr Plan: Wer als Asylwerber in Europa abgelehnt wird und nicht nach Hause geschickt werden kann, kommt nach Ostafrika in Abschiebezentren.