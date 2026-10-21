Hier geht es direkt zur Folge des Kultur Kompass mit Lisz Hirn!



„Wir sind wesentlich gehorsamer als früher. Und wir haben einen Nachteil, weil es gar nicht mehr so einfach ist, ungehorsam zu sein.“ Diese These von Lisz Hirn überrascht. Können wir unser Leben – zumindest in Europa – nicht so frei gestalten wie nie zuvor? Wir sind nicht unbedingt freier, weil wir in einer modernen digitalisierten Gesellschaft leben, setzt die Philosophin dagegen. Autoritäten wirken heute oft weniger sichtbar – gerade deshalb wird es schwieriger, sich ihnen zu widersetzen.