Die Philosophin Lisz Hirn zu Gast im „Krone“-Podcast Kultur Kompass. Ein Gespräch über einen neuen digitalen Gehorsam, aktuelle autoritäre Verführungen und den fehlenden Mut zum Widerstand.
Hier geht es direkt zur Folge des Kultur Kompass mit Lisz Hirn!
„Wir sind wesentlich gehorsamer als früher. Und wir haben einen Nachteil, weil es gar nicht mehr so einfach ist, ungehorsam zu sein.“ Diese These von Lisz Hirn überrascht. Können wir unser Leben – zumindest in Europa – nicht so frei gestalten wie nie zuvor? Wir sind nicht unbedingt freier, weil wir in einer modernen digitalisierten Gesellschaft leben, setzt die Philosophin dagegen. Autoritäten wirken heute oft weniger sichtbar – gerade deshalb wird es schwieriger, sich ihnen zu widersetzen.
Das Wesen der Autorität
In ihrem neuen Buch „Gehorchen“ (Szolnay) hat sich Lisz Hirn mit dem „Wesen der Autorität“ beschäftigt. Im „Krone“-Podcast-Studio sprach sie im Kultur Kompass über die Ergebnisse. Diese unsichtbare Macht, der wir uns nur schwer widersetzen können, liegt für Hirn im Digitalen: „Da sind wir durchleuchtet bis ins Kleinste.“
Der Blick in scheinbare Nebensächlichkeiten, den wir bei der Verwendung digitaler Dienste preisgeben, erinnert Hirn an die totalitäre Logik: „Das Totalitäre strebt immer die Kontrolle über jeden Fitzel des Körpers und auch des Lebens an.“ Im Gegensatz zu autoritärer Herrschaft, wo sich der Gehorsam auf das Politische beschränkt und nicht in den höchst persönlichen Lebensbereich reicht.
Blinder digitaler Gehorsam
Die Gefahr sich digitalen Trends oder gesellschaftlichen Normen blind zu unterwerfen, liegt für Hirn in jedem Menschen selbst. Der Widerstand, der hier gefordert wäre, ist das Misstrauen sich selbst gegenüber: „Dieses Hinterfragen, das kritische Reflektieren, vielleicht auch das sich selbst ein wenig mehr misstrauen, was denn alles wirklich notwendig und wichtig ist.“
Der Fokus des Widerstandes wechselt dabei von äußerer Kontrolle zur inneren Haltung. Die entscheidende Gefahr ist also nicht allein, dass Systeme Einfluss nehmen, sondern dass wir unsere eigenen Urteile zu selten prüfen. Dass digitale Welten Menschen vereinzeln, verschärft die Situation: „Ohne Gemeinschaft und Solidarität kann das Totalitäre besonders gut ansetzen.“
Sich selbst gegenüber Ungehorsam zeigen
Für eine funktionierende Demokratie ist aber das kritische Hinterfragen von Autorität der Motor, der sie lebendig hält: „Gute Autorität muss hinterfragbar bleiben – und auch immer wieder hinterfragt werden.“ Entscheidend ist nicht, dass es überhaupt Autoritäten gibt. Denn ohne verlässliche Instanzen – von der Medizin bis zur Justiz – wäre ein Zusammenleben nicht organisierbar. Wichtig ist jedoch, ob sie Kritik zulassen.
Auch in der Kindererziehung sieht die 42-jährige Denkerin bedenkliche Tendenzen, „wenn Eltern ihre Rolle als Autorität verweigern und die besten Freunde ihrer Kinder sein wollen“, anstatt ihnen die „nötige Reibfläche zu bieten, an der sie ihren eigenen Weg entwickeln können.“
Mehr Mut zum Widerstand
Der fehlende Widerstand ist fatal, weil es jungen Menschen so schwerer fällt, selbst eine kritische Haltung der Welt gegenüber zu entwickeln. Was sich Lisz Hirn hier als Gegenkraft wünscht? „Mut zum Widerstand! Auch gegen sich selbst.“
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