„So eine Ehrung stand für mich echt nicht am Plan“

Winkler spielt in „Zur Rettung der Blasmusik“ die Obfrau der Kapelle – mit „ungemeiner Präsenz und Nachdrücklichkeit“ urteilt die Jury des „Nestroy“-Preises, die sie in der Kategorie „Bestes Schauspiel“ nominiert hat. „Ich hab mich darüber natürlich sehr gefreut“, sagt Winkler. „Es ist jetzt aber nichts, was ich für mein Ego brauchen würde.“ Doch ein Nachsatz ist ihr wichtig: „Mir war immer schon klar, wie viel Stärke und Professionalität in der Freien Szene steckt. Dass die Jury das in unserer Produktion – und auch den anderen steirischen Stücken, die heuer nominiert sind – gesehen hat, das macht mich schon sehr stolz.“