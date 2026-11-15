„So eine Ehrung stand für mich echt nicht am Plan“

Nora Winkler war nie an einer Schauspielschule. Trotzdem (oder gerade deshalb) ist die Steirerin nun für ihre Rolle in „Zur Rettung der Blasmusik“ für einen „Nestroy“-Theaterpreis nominiert. Die „Krone“ hat sie eine Woche vor der Preisverleihung getroffen.
Am 22. November wird mit dem „Nestroy“ der wohl wichtigste Theaterpreis Österreichs vergeben. Mit Nora Winkler ist eine Steirerin für den großen Schauspielpreis nominiert – durchaus überraschend: „Dass ich ohne formale Schauspielausbildung für so eine Ehrung in Frage kommen könnte, stand für mich eigentlich nicht am Plan“, sagt Winkler im Gespräch mit der „Krone“.
Dabei hat sich die gebürtige Mürztalerin schon früh in ihrem Leben für die Kultur als Lebensweg entschieden. „Meine Schwester und ich haben beide Schultheater gespielt, ein Musikinstrument gelernt, waren bei der Blasmusik. Wir haben früh gewusst, dass wir Künstlerinnen werden wollen. Unsere Eltern haben das voll unterstützt“, erinnert sie sich.
„Die Freie Szene war perfekt für mich“
Nach der Matura machte Winkler eine Aufnahmeprüfung bei mehreren Schauspielschulen: „Geklappt hat es nirgends, also habe ich einen anderen Weg gesucht.“ Sie studierte Theaterpädagogik, arbeitete am Grazer Theater am Ortweinplatz zuerst hinter den Kulissen, dann auch als Schauspielerin. 2015 gründete sie mit acht Freunden das Planetenparty Prinzip, in dem sie bis heute sehr erfolgreich tätig ist. „Die Freie Szene war perfekt für mich. Ich liebe es, einen Bühnenstoff von Null weg zu erarbeiten, mich in die noch so abwegigsten Aspekte der Geschichte zu vertiefen und für die Stücke dann vielleicht auch Musik zu schaffen“, sagt Winkler.
Als Schauspielerin, Komponistin, Sängerin und Theatermacherin wurde sie zu einer fixen Größe der Grazer Szene. Mit ihrem zweiten Kollektiv Bum Bum Pieces entwickelt sie seit einigen Jahren auch von Wien aus Projekte – etwa die Performancereihe „Songs about Places“ über Abbruchhäuser. Doch es war die Rückkehr zur Blasmusik, bei der sie einst erste Bühnenluft geschnuppert hat, die ihr zur nunmehrigen „Nestroy“-Nominierung verhalf.
„Nichts, was ich für mein Ego brauchen würde“
„Wir wollten mit den Bum Bum Pieces ein Stück über das Vereinsleben machen“, erzählt sie. „Angeblich wird es ja immer schwerer, Menschen zu finden, die sich ehrenamtlich engagieren oder gemeinsam musizieren, handwerken oder Karten spielen wollen.“ Anhand der Blasmusik haben sie diese Entwicklung aufgearbeitet. „Dabei war uns wichtig, einen kritischen Blick zu werfen, ohne dabei Klischees zu bedienen oder uns lustig zu machen“, sagt sie. Dass das geglückt ist, erkennt man auch daran, dass sich bei Gastspielen in den Regionen immer öfter auch Blasmusikgruppen ansagen, die nach der Performance noch aufspielen.
Winkler spielt in „Zur Rettung der Blasmusik“ die Obfrau der Kapelle – mit „ungemeiner Präsenz und Nachdrücklichkeit“ urteilt die Jury des „Nestroy“-Preises, die sie in der Kategorie „Bestes Schauspiel“ nominiert hat. „Ich hab mich darüber natürlich sehr gefreut“, sagt Winkler. „Es ist jetzt aber nichts, was ich für mein Ego brauchen würde.“ Doch ein Nachsatz ist ihr wichtig: „Mir war immer schon klar, wie viel Stärke und Professionalität in der Freien Szene steckt. Dass die Jury das in unserer Produktion – und auch den anderen steirischen Stücken, die heuer nominiert sind – gesehen hat, das macht mich schon sehr stolz.“
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