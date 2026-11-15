Samba in Levi! Braathen feiert historischen Erfolg

Mit seinem Sieg zum Auftakt in die neue Slalom-Saison hat sich Lucas Pinheiro Braathen erneut in die Ski-Geschichtsbücher eingetragen. Denn der Ski-Brasilianer ist der erste Mann, der seinen Sieg im hohen Norden verteidigen konnte.
Während Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova bei den Damen in Levi schon so viele Siege hintereinander feiern konnten, dass sie mittlerweile mit ihren damit einhergehenden Rentier-Patenschaften ein ganzes Gehege füllen können – schaut die Situation bei den Männern gänzlich anders aus.
Denn tatsächlich ist Braathen, der Erste, der in Finnland seinen Sieg aus dem Vorjahr wiederholen konnte. Und der 26-Jährige tat dies in abgebrühter Art und Weise.
Braathen zeigt keine Nerven
Nach dem ersten Durchgang wurde er im ORF-Interview auf seine historische Chance angesprochen. Braathen grinste kurz und erklärte dann: „Ja, dann muss ich das heute halt schaffen.“
Gesagt, getan! Denn nachdem er die Konkurrenz schon im ersten Durchgang deutlich distanziert, zeigte der Brasilianer auch im zweiten Lauf eine dominante Fahrt. Am Ende steht der verdiente historische Erfolg im hohen Norden.
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