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Israels Armee tötete Hamas-Kommandant in Gaza

Außenpolitik
15.11.2026 14:35
Die israelische Armee hat wieder einen Hamas-Kommandanten im Gazastreifen getötet. Laut ...
Die israelische Armee hat wieder einen Hamas-Kommandanten im Gazastreifen getötet. Laut palästinensischen Angaben wurden dabei mehrere Menschen verletzt.(Bild: AFP/BASHAR TALEB)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die israelische Armee hat einen Hamas-Kommandanten im Gazastreifen getötet. Samir Abu Younis sei erst seit zwei Monaten Befehlshaber der Brigade in Rafah gewesen, teilte das Militär am Sonntag mit. Die Hamas bestätigte seinen Tod.

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Der 53-Jährige kam demnach bei einem Luftangriff in Khan Younis im Süden des Gazastreifens ums Leben. Laut Sanitäterinnen und Sanitätern wurden bei dem Angriff mehrere Menschen verletzt. Samir Abu Younis habe unter anderem am Wiederaufbau der Terrororganisation und ihrer Brigade in Rafah gearbeitet, die während des Krieges schwere Verluste erlitten hatte, hieß es von israelischer Seite. Er gehörte bereits seit 1991 den Al-Qassam-Brigaden an und hatte in Rafah mehrere Führungspositionen.

Die Waffenruhe vom Oktober 2025 hat die schweren Kämpfe im Gazastreifen zwar beendet, aber weder die israelischen Angriffe gestoppt noch eine Entwaffnung der Terrororganisation Hamas herbeigeführt. Zuletzt verstärkte die israelische Armee ihre Luftangriffe wieder und tötete dabei nach eigener Darstellung gezielt ranghohe Hamas-Mitglieder. Erst vor wenigen Tagen hat Israels Militär bei einem Angriff auf das Nasser-Krankenhaus in Khan Younis einen Kommandanten der dortigen Hamas-Brigade und weitere „Terroristen des militärischen Flügels“ ins Visier genommen. Laut palästinensischen Angaben kamen mindestens sechs Menschen ums Leben, mehr als 20 weitere wurden verletzt.

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