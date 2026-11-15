Israels Armee tötete Hamas-Kommandant in Gaza

Die Waffenruhe vom Oktober 2025 hat die schweren Kämpfe im Gazastreifen zwar beendet, aber weder die israelischen Angriffe gestoppt noch eine Entwaffnung der Terrororganisation Hamas herbeigeführt. Zuletzt verstärkte die israelische Armee ihre Luftangriffe wieder und tötete dabei nach eigener Darstellung gezielt ranghohe Hamas-Mitglieder. Erst vor wenigen Tagen hat Israels Militär bei einem Angriff auf das Nasser-Krankenhaus in Khan Younis einen Kommandanten der dortigen Hamas-Brigade und weitere „Terroristen des militärischen Flügels“ ins Visier genommen. Laut palästinensischen Angaben kamen mindestens sechs Menschen ums Leben, mehr als 20 weitere wurden verletzt.