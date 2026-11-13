Dieses „Mädl“ hat alles, was Nestroy braucht

Sicherer Publikumsbringer

Über Jahrzehnte war er der sicherste Publikumsbringer, ist es nach wie vor, wenn er im Sommertheater auftaucht. Aber plötzlich spielt ihn niemand mehr, eine sprachschwerhörig eingekrampfte Verirrung an der Burg ausgenommen. Dabei geht es bei Nestroy nur um zweierlei: die Sprache und die Menschenskepsis. Ein politischer Autor war er nie. Seine Weltbefunde sind ideologienübergreifende Dystopien mit ironischen Finali.