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Josefstadt-Premiere

Dieses „Mädl“ hat alles, was Nestroy braucht

Kultur
13.11.2026 10:14
Die neue Musik zur Nestroy-Produktion in der Josefstadt hat Nino aus Wien beigesteuert.
Die neue Musik zur Nestroy-Produktion in der Josefstadt hat Nino aus Wien beigesteuert.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von Heinz Sichrovsky
Von Heinz Sichrovsky

Das Theater in der Josefstadt erholt sich mit dem „Mädl aus der Vorstadt“ rechtzeitig vom mehr als nur holprigen Saisonbeginn.

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Viel Zeit zur Genesung hätte sich die neue Josefstadt-Direktion nach dem Kollaps zu Saisonbeginn nicht mehr nehmen dürfen. Auf eine dilettantische Schnitzler-Eskapade und einen unterirdischen Shakespeare folgte jetzt ein „Mädl aus der Vorstadt“, das viel von dem einlöst, was Nestroy der Bühne abverlangt.

Sicherer Publikumsbringer
Über Jahrzehnte war er der sicherste Publikumsbringer, ist es nach wie vor, wenn er im Sommertheater auftaucht. Aber plötzlich spielt ihn niemand mehr, eine sprachschwerhörig eingekrampfte Verirrung an der Burg ausgenommen. Dabei geht es bei Nestroy nur um zweierlei: die Sprache und die Menschenskepsis. Ein politischer Autor war er nie. Seine Weltbefunde sind ideologienübergreifende Dystopien mit ironischen Finali.

Der Grazer Dominique Schnizer ist als Nestroy-Spezialist schon länger aufgefallen. Was er auf fast leerer Bühne (Christian Treunert) zeigt, ist allerhand. Alle Aufmerksamkeit konzentriert sich auf den Text und die Schauspieler, die erkennbar animiert ans Werk gehen.

Koryphäe der Pointenproduktion
Juergen Maurer in der Schurkenrolle vollzieht eine Verwandlung bis zur Unkenntlichkeit und überrascht als Koryphäe der Pointenproduktion. Oliver Rosskopf trotzt der undankbaren Kümmererpartie ein prächtiges Profil ab, auch die von der Rolle noch schlimmer benachteiligte Alma Hasun zeigt eine einnehmende Figur. Martina Stilp karikiert eine alt-josefstädtische Fürstinnenimitatorin, Ulrich Reinthaller gibt selbstverleugnend den Alkoholiker.

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Das Ereignis des Abends verantwortet erwarteterweise Robert Meyer in der Rolle des Winkelagenten Schnoferl, die Nestroy für sich selbst geschrieben hat. Er spricht Nestroy wie einst Gert Voss Shakespeare: als hätte er den Text im Augenblick erfunden, und doch mit höchster Virtuosität.

Zeitgemäße neue Lieder
Das Nestroy-Problem mit der Musik – viele Couplets sind inhaltlich zeitgebunden, die Quodlibets karikieren oft Opern, die niemand mehr kennt – wird gut gelöst: Der prominente Nino aus Wien hat eigene Lieder geschrieben und genügt mit dem Multiinstrumentalisten PauT auch als Darsteller.

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