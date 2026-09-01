Marie Rötzer: „Theater ist der letzte freie Ort“

Sie wollen das Haus auch öffnen. In welche Richtung?

Wir sind ja kein Museum. Wir verändern uns. Auch das Ensemble ist wie ein Organismus, der sich immer wandelt. Es gibt viele neue Aspekte. Den Wechsel in den Regie-Teams zum Beispiel mit vielen neuen Regisseurinnen. Aber letztlich geht es auch darum, dass wir das Publikum breiter einladen wollen, Uraufführungen ins Programm bringen, auch Gegenwartsstücke. Wir stehen für das Motto Neues für die Sinne. Dabei geht es darum, ein neues Sehen zu entwickeln, ein neues Hören, ein neues Spüren.