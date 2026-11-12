Volkskundemuseum strahlt in alter und neuer Pracht

Die einstige Stadtbild-Schande des verfallenden barocken Palais Schönborn in der Wiener Josefstadt ist getilgt. In nur 16 Monaten wurde das Volkskundemuseum von Grund auf neu konzeptioniert und renoviert. Ab Mai erfolgt Stück für Stück die Öffnung für Publikum – größtenteils gratis.
Jahrelang haben Wien und der Bund einander die Verantwortung für das verfallende Volkskundemuseum wie den sprichwörtlichen heißen Erdäpfel zugeschanzt. Der Zustand des Palais Schönborn war nicht nur eine kulturelle Schande, sondern am Ende auch schon lebensgefährlich. Wie die „Krone“ damals berichtete, verfehlte etwa ein herabfallendes eisernes Schwert der Fassadendekoration einen Fußgänger nur um Haaresbreite.
„Sehr sehr harte Arbeit von sehr sehr vielen Menschen“
Drei Jahre später ist nicht nur das frisch vergoldete Schwert sicher an seinem Platz, sondern die barocke Pracht fachgerecht renoviert, wo sie nach umfassenden Umbauten im 19. Jahrhundert noch vorhanden war, und der Rest des Gebäudes von Grund auf erneuert, wo es keine schützenswerte Substanz mehr gab. Gerettet hat das barocke Palais Schönborn in der Josefstadt schließlich die EU mit 25 Millionen Euro aus den „NextGenerationEU“-Töpfen.
Die Neukonzeption und Renovierung des Museums innerhalb von 16 Monaten blieb trotzdem eine Steilvorlage. Alle Beteiligten waren sich einig, dass der Abschluss der Arbeiten in der vorgesehenen Zeit zu den geplanten Kosten an ein „Wunder“ grenze. Auch Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) zollte der „gewaltigen Leistung in dieser kurzen Zeit“ Anerkennung. Für die Bauarbeiten verantwortlich war die Bundesimmobiliengesellschaft, deren Geschäftsführer Gerald Beck neben der „sehr sehr harten Arbeit von sehr sehr vielen Menschen“ auch die „hervorragende Architektur“ lobte.
Schrittweise Öffnung von Frühjahr bis Herbst
Nur noch ein paar Handgriffe im Hof und die Inneneinrichtung fehlen, dann kann sich das Gebäude als modernes luftiges Museum – mit mehr und viel flexibler als bisher bespielbaren Flächen – im historischen Mantel präsentieren, inklusive neuer nachhaltiger Energieversorgung, auch wenn die Hausherr Matthias Beitl noch einiges Kopfzerbrechen bedeutet, wie er scherzend zugibt: „Früher haben wir einfach die Heizung aufgedreht, jetzt braucht man ein Studium.“
Ab Mai wird das Gebäude Stück für Stück für Publikum geöffnet: zuerst mit einer theatralischen „Willkommens“-Performance über ein paar Wochen hinweg, um die einmalige Gelegenheit der leeren Räume zu nutzen. Im Sommer kehrt das beliebte Filmfestival zurück, im September öffnet die neue Dauerausstellung bei freiem Eintritt. Das habe man sich vom „Erfolgsmodell Wien Museum“ abgeschaut, gibt Beitl zu. Als allererstes soll jedoch die von Josefstädtern lange vermisste Gastronomie aufsperren.
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