Volkskundemuseum strahlt in alter und neuer Pracht

„Sehr sehr harte Arbeit von sehr sehr vielen Menschen“

Drei Jahre später ist nicht nur das frisch vergoldete Schwert sicher an seinem Platz, sondern die barocke Pracht fachgerecht renoviert, wo sie nach umfassenden Umbauten im 19. Jahrhundert noch vorhanden war, und der Rest des Gebäudes von Grund auf erneuert, wo es keine schützenswerte Substanz mehr gab. Gerettet hat das barocke Palais Schönborn in der Josefstadt schließlich die EU mit 25 Millionen Euro aus den „NextGenerationEU“-Töpfen.