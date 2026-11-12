Bilder aus der Gosse, Nackttänzer & Bubiköpfe

Das Leopold Museum vereint in seiner Schau „Neu. Sachlich“ 56 Stars der Fotografie aus Österreich und Deutschland seit 1920.
November 1918. Aufbruch! Nach dem Chaos des Ersten Weltkriegs müssen sich Deutschland und das geschrumpfte Österreich neu erfinden. Optimismus und Fortschrittsglaube dominieren. Amerikas Zwanziger-Jahre-Devise „Keep smiling“ erobert Berlin und Wien. Das Berliner Metropol-Theater zeigt 1930 Lehárs Operette „Schön ist die Welt“, Aldous Huxleys Buch „Our Brave New World“ wird zum Bestseller. Alfred Renger-Patzschs Fotobuch „Die Welt ist schön“ wird zum Hit des legendären Münchner Verlags von Kurt Wolff.
Die ästhetische Kunstfotografie ambitionierter Amateure vor 1900 weicht dem neuen Geschmack, der „Neuen Sachlichkeit“. Fotografie wird zum modernen propagandistischen Medium. Sie wird populär als Leica neben den großen, oft Fünf-Kilo-Plattenkameras 1923/24 die erste Kleinbildkamera heraus bringt.
Fotografieren wird erschwinglich. Alles wird abgelichtet – von der Bubikopf-Frisur, die das Frauenbild entscheidend verändern, bis zu den Charleston-Tänzern in Berlins schicken Nachtklubs, die „Neue Frau“, Akte, Sport und Körperkultur, soziale Zustände, Technik und Architektur, Werbung und vieles mehr. Auto und Flugzeuge werden Kultobjekte. Berlins Devise: „Tempo, Tempo
Für die Ausstellung „Neu. Sachlich“ des Leopold Museums (bis 28. Februar) wählten die Kuratoren Hans M.-Koetzle, Dominik Papst & Aline Steinwender aus internationalen Sammlungen 219 Werke von 56 namhaften Künstlern, die mit 14 Themen vertreten sind: Es sind durchwegs Stars der Neuen Sachlichkeit, die Themen wie Natur, Architektur und Bauhaus, Mode, Werbung und Propaganda, aber auch den Bildern von Menschen aus der Gosse ihre unverwechselbar moderne Note gaben – in Österreich Trude Fleischmann, Grete Kolliner, Madame d’Ora, Edith Tudor-Hart, Rudolf Kopitz, in Deutschland August Sander, Ellen Auerbach, Aenne Biermann.
Lotte Jacobi, Werner Hantz, Karl Blossfeldt, Hein Gorny und zwei faszinierende Antipoden: der Altösterreicher László Moholy-Nagy, der sich radikaler Experimentierlust verschrieb, mit dem Berliner Dadaistenkreis verbunden war, mit neuen Lichteffekten arbeitete; und der Deutsche Albert Renger-Patzsch – „Man kann sagen, dass wir die Welt mit anderen Augen sehen“ -, der sich auf Industrie- und Architektur spezialisierte, den Atlantikwall dokumentierte, eine Welt ohne Menschen fotografierte.
Auch wer Promis-Schauen will, findet tolle Dokumente: Lotte Lenya, Bert Brecht, die Nackttänzerin La Jana, Helene Thimig, Maler Otto Dix. Ein Schauvergnügen!Karlheinz Roschitz
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