Bilder aus der Gosse, Nackttänzer & Bubiköpfe

Für die Ausstellung „Neu. Sachlich“ des Leopold Museums (bis 28. Februar) wählten die Kuratoren Hans M.-Koetzle, Dominik Papst & Aline Steinwender aus internationalen Sammlungen 219 Werke von 56 namhaften Künstlern, die mit 14 Themen vertreten sind: Es sind durchwegs Stars der Neuen Sachlichkeit, die Themen wie Natur, Architektur und Bauhaus, Mode, Werbung und Propaganda, aber auch den Bildern von Menschen aus der Gosse ihre unverwechselbar moderne Note gaben – in Österreich Trude Fleischmann, Grete Kolliner, Madame d’Ora, Edith Tudor-Hart, Rudolf Kopitz, in Deutschland August Sander, Ellen Auerbach, Aenne Biermann.