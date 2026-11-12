Austria Salzburg tauscht Trainer überraschend aus

Die Amateure von Austria Salzburg werden künftig von einem Trainer-Duo in der 1. Landesliga betreut. Die Violetten trennten sich am Donnerstag von Coach Ivan Dragicevic. Ein Wechsel, der durchaus überraschend kommt.
Platz vier in der 1. Landesliga, nur vier Punkte Rückstand auf den ersten Platz: Sportlich spielen die Amateure von Austria Salzburg als Liga-Neuling ganz vorn mit. Dennoch gab die violette Chefetage am Donnerstag die Trennung von Trainer Ivan Dragicevic bekannt.
„Ivan ist menschlich top“
Auslöser sind laut Obmann David Rettenbacher auch nicht die sportlichen Leistungen der Zweitvertretung. „Sie haben das außerordentlich gut gemacht und stark gespielt. Einige junge Kicker haben sich gut entwickelt in den vergangenen Monaten“, sagte Rettenbacher, der anfügte: „Dazu ist Ivan menschlich top und wird seinen Weg machen.“
Vielmehr möchte der Verein seine Amateure jünger aufstellen. „Dafür sehen wir jetzt den geeigneten Zeitpunkt, nachdem es im Sommer nicht so geglückt ist“, sagte Rettenbacher. Da holte die sportliche Führung der Austria einige Spieler, die bereits in der Salzburger Liga und Regionalliga Erfahrung gesammelt hatten. Und pfuschte dabei (unwissentlich) bei einer wichtigen Jugendregel für Amateurteams. Sportboss Roland Kirchler bezeichnete diesen Lapsus gegenüber der „Krone“ als „Kommunikationsfehler, der nicht hätte passieren sollen.“
Zwei Nachwuchstrainer übernehmen
Künftig sollen die Talente aus der U18 deutlich mehr Spielzeit bekommen. „Wir wollen ihnen nun die Möglichkeit geben, sich unter Unterstützung des ein oder anderen Kaderspielers der Kampfmannschaft eine Halbsaison lang ohne Abstiegsdruck an den Erwachsenenfußball zu gewöhnen und sich dort beweisen zu können“, erklärte der Obmann der Austria, der künftig auf ein Duo auf der Bank setzt: die bisherigen Nachwuchs-Übungsleiter Markus Huber (einst beim USK Anif) und Francesco Parrillo. „Aus unserer Sicht macht es Sinn, dann auch die Trainer hochzuziehen“
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