Austria Salzburg tauscht Trainer überraschend aus

Zwei Nachwuchstrainer übernehmen

Künftig sollen die Talente aus der U18 deutlich mehr Spielzeit bekommen. „Wir wollen ihnen nun die Möglichkeit geben, sich unter Unterstützung des ein oder anderen Kaderspielers der Kampfmannschaft eine Halbsaison lang ohne Abstiegsdruck an den Erwachsenenfußball zu gewöhnen und sich dort beweisen zu können“, erklärte der Obmann der Austria, der künftig auf ein Duo auf der Bank setzt: die bisherigen Nachwuchs-Übungsleiter Markus Huber (einst beim USK Anif) und Francesco Parrillo. „Aus unserer Sicht macht es Sinn, dann auch die Trainer hochzuziehen“