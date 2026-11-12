Mann tappte in Promi-Falle der Internet-Betrüger

Auf einer gefälschten Internetseite lud eine vermeintliche Investmentplattform zum Investieren ein. Der Clou: Die Webseite gaukelte vor, dass Promis aus aller Welt dort erfolgreich investieren würden. Ein 63-jähriger Flachgauer ließ sich so zu vier Überweisungen hinreißen. Der Schaden ist durchaus beträchtlich...