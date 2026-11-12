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Tausende Euro Schaden

Mann tappte in Promi-Falle der Internet-Betrüger

Salzburg
12.11.2026 22:00
Der Mann besuchte eine Website und fiel auf Anzeige mit vielen Promis rein (Symbolbild)
Der Mann besuchte eine Website und fiel auf Anzeige mit vielen Promis rein (Symbolbild)(Bild: Elisabeth Nachbar)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Auf einer gefälschten Internetseite lud eine vermeintliche Investmentplattform zum Investieren ein. Der Clou: Die Webseite gaukelte vor, dass Promis aus aller Welt dort erfolgreich investieren würden. Ein 63-jähriger Flachgauer ließ sich so zu vier Überweisungen hinreißen. Der Schaden ist durchaus beträchtlich...

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Fast 50.000 Euro verlor ein Mann an Internet-Betrüger. Der 63-jährige Fuschler überwies in vier Tranchen Geld auf eine vermeintliche Investment-Plattform. Gelockt wurde er dabei mit einer Internetseite, die vorgaukelte, dass Promis dort erfolgreich investieren würden.

Ein vermeintlicher Mitarbeiter brachte den Mann dann telefonisch dazu, die Beträge zu überweisen. Erst als der Fuschler Teilgewinne auszahlen lassen wollte und dies nicht funktionierte, wurde er stutzig und brachte den Fall bei der Polizei zur Anzeige.

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