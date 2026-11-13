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Behördliche Hürden

Ebenfurth: Bahnschleife wird zur Endlosschleife

Burgenland
13.11.2026 05:00
Es soll endlich grünes Licht für die Errichtung der Bahnstrecke geben.
Es soll endlich grünes Licht für die Errichtung der Bahnstrecke geben.(Bild: P. Huber)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Schon seit mehr als 1000 Tagen wird über das Ebenfurth-Projekt vor Höchstgerichten gestritten. Kritik kommt jetzt vonseiten der SPÖ.

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Bis zu 22 Minuten weniger Fahrzeit für Pendler im Zug nach Wien und retour – mit diesen positiven Erwartungen ist der Bau der Schleife Ebenfurth verknüpft. Bereits seit Jahren fordert das Land Burgenland die Umsetzung des Projekts, die Planungen sind längst abgeschlossen. Doch immer wieder kommt es zu Verzögerungen. „Mittlerweile ist das Vorhaben seit mehr als 1000 Tagen Streitthema vor den Höchstgerichten, diese Zeitspanne ist wesentlich länger als die Bauzeit der Schleife betragen wird“, kritisiert Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Jetzt ist das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) am Zug, schnell eine Entscheidung zu treffen und grünes Licht für die Errichtung der Bahnstrecke zu geben.

Arbeiten laufen auf Hochtouren
„Die Bahnschleife Ebenfurth ist für das Burgenland ein so wichtiges Verkehrsprojekt, dass das Verfahren zügig vorangetrieben werden muss“, fordert Dorner. Der Landesrat verweist darauf, dass die Modernisierungsarbeiten an der Pottendorfer Linie zwischen Wampersdorf und Ebenfurth seit August 2025 auf Hochtouren laufen. Die neuen Bahnhöfe Ebenfurth und Pottendorf-Landegg nehmen Gestalt an. Dazwischen dehnt sich ein viergleisiges Kreuzungsbauwerk für Züge aus – Voraussetzung für die Zeitersparnis zwischen Eisenstadt und Wien.

Am 30. September hatte der Verwaltungsgerichtshof die Rechtsansicht der beiden betroffenen Länder Burgenland und Niederösterreich sowie jene der ÖBB-Infrastruktur AG bestätigt, wonach die Schleife Ebenfurth zwingend Bestandteil des Gesamtvorhabens „Attraktivierung der Pottendorfer Linie“ ist.

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Genehmigungsverfahren in Verlängerung
„Nur das Genehmigungsverfahren für die Schleife Richtung Burgenland, das Herzstück des Gesamtprojekts ist, geht erneut in die Verlängerung“, beklagt der Landesrat. Die Verschleppung des Verfahrens durch Projektgegner führt zur Situation, dass der alte Bahnhof Ebenfurth weiter für REX-Züge aus dem Burgenland erhalten werden muss, obwohl es ab Ende 2027 daneben einen neuen, barrierefreien Bahnhof gibt.

„Diese Station können burgenländische Zügen nicht nutzen, weil die Garnituren über die Schleife direkt von Neufeld nach Pottendorf fahren sollten“, so Dorner. Die Zeit drängt!

Hinzu kommt, dass sogar ein Übergangssteg vom alten zum neuen Bahnhof errichtet werden muss. „Diesen Umstand hätten sich Fahrgäste und ÖBB erspart, wenn die Bürgerinitiative rechtzeitig im Interesse der Pendler eingelenkt hätte. Nur mit der Errichtung der Schleife Ebenfurth wird der Umstieg vom Auto auf die Bahn attraktiv und ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz geleistet“, betont der Landesrat. 

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