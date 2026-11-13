Ebenfurth: Bahnschleife wird zur Endlosschleife

Bis zu 22 Minuten weniger Fahrzeit für Pendler im Zug nach Wien und retour – mit diesen positiven Erwartungen ist der Bau der Schleife Ebenfurth verknüpft. Bereits seit Jahren fordert das Land Burgenland die Umsetzung des Projekts, die Planungen sind längst abgeschlossen. Doch immer wieder kommt es zu Verzögerungen. „Mittlerweile ist das Vorhaben seit mehr als 1000 Tagen Streitthema vor den Höchstgerichten, diese Zeitspanne ist wesentlich länger als die Bauzeit der Schleife betragen wird“, kritisiert Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Jetzt ist das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) am Zug, schnell eine Entscheidung zu treffen und grünes Licht für die Errichtung der Bahnstrecke zu geben.