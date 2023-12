Wiener Volkskundemuseum wird endlich restauriert

Auch Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer räumt ein, dass das Volkskundemuseum in der Josefstadt „viel zu lange auf seine Generalsanierung warten musste“. Jahrelanges Hin und Her zwischen Bund und Wien hatte das Haus in einem Maß verkommen lassen, dass zuletzt - die „Krone“ berichtete - ein mehrere Kilo schwerer eiserner Fassadenschmuck abstürzte und Passanten nur um Haaresbreite verfehlte.