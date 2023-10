Warum das Volkskundemuseum zerbröselt

Spielball zwischen Stadt und Republik

Das Palais Schönborn, in dem das Volkskundemuseum beheimatet ist, hat in seiner langen Geschichte schon bessere Zeiten gesehen und war die vergangenen Jahre ein Spielball zwischen Stadt Wien und Bund. Denn der Museumsverein wird vom Bund getragen. Das Gebäude gehört jedoch der Stadt Wien. Und die hat in den vergangenen Jahren enden wollendes Interesse gezeigt, einem vom Bund unterstützten Verein die dringend benötige Sanierung des Hauses zu bezahlen. Und so verfällt das Haus zusehends. Der schlechte Zustand ist selbst für Laien mit freiem Auge erkennbar.