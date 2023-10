Opernsänger fast von Eisen-Schwert erschlagen

Dienstagmorgen. Der Wiener Opernsänger Karl-Michael Ebner schlendert in der Laudongasse zu den vormittäglichen Proben in der Volksoper. „Auf einmal schlägt 30 Zentimeter vor mir ein goldenes Richtschwert im Boden ein. Eine junge Frau hinter mir warf sich schützend über ihr Baby“, erinnert sich Ebner, dem der Schock noch immer in den Knochen sitzt.