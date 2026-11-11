Heimverkauf: „Starke politische Einflussnahme“

Am Nachmittag ging es dann um das Feriendorf am Ossiacher See – Reinhold Zechner von der Kärntner Beteiligungsverwaltung (K-BV) war geladen. Nach der Befragung spricht Angerer von einem „Multiorganversagen der rot-schwarzen Regierung“. Wenig beeindruckt zeigt sich VP-Vertreter Hannes Mak: „Auch nach dem zweiten Befragungstag bleibt der Erkenntnisgewinn bei null.“