Verpuffung in Kamin: Haus in NÖ schwer beschädigt

Acht Feuerwehren eilten am Donnerstag zu einem Einsatz im Bezirk Königsbrunn am Wagram in Niederösterreich. Vor Ort bot sich den Einsatzkräften ein Bild der Verwüstung. Wie sich herausstellte, war es in einem Kachelofen zu einer Verpuffung gekommen.
Ein Knall schreckte am Donnerstag im Ort Bierbaum am Kleebühel die Bewohner auf. Eine Explosion, die sogar noch kilometerweit zu hören war, sorgte für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Insgesamt acht Feuerwehren rückten zum Einsatzort aus.
Schwerer Schaden am Gebäude
Dort bot sich den Einsatzkräften ein Bild der Verwüstung. In einem Kachelofen war es zu einer Verpuffung gekommen. Die Wucht der Explosion hinterließ deutliche Spuren am Gebäude. Unter anderem wurde eine große Terrassenfensterfront schwer beschädigt.
Niemand im Haus
Glücklicherweise hatten die Bewohner das Haus bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen, wie Bezirksfeuerwehrkommandant Stefan Öllerer der „Krone“ bestätigt. Damit konnte zumindest eine weitere Tragödie verhindert werden: Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.
Für die Feuerwehrleute war der Einsatz damit allerdings noch lange nicht beendet. Bis in die Vormittagsstunden waren die Kräfte damit beschäftigt, das Gebäude zu kontrollieren, verbliebene Glutnester aufzuspüren und diese sorgfältig abzulöschen.
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