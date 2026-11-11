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James Norton sorgt als sexy Santa für Herzklopfen

Society International
11.11.2026 15:37
Dieser Weihnachtsmann bringt die Temperaturen ordentlich nach oben. Schauspieler James Norton ...
Dieser Weihnachtsmann bringt die Temperaturen ordentlich nach oben. Schauspieler James Norton sorgt als sexy Santa für Furore(Bild: Krone-Collage/M&S)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Dieser Santa löst Herzrasen aus! Als Weihnachtsmann sorgt James Norton (41) derzeit für Furore. In einem britischen Werbespot tritt er zunächst mit klassischem Rauschebart und rotem Mantel auf. Dann rasiert sich Santa kurzerhand den Bart ab, um inkognito durch die Weihnachtszeit zu ziehen. Folge: Im Netz ist das „Hot Santa“-Fieber ausgebrochen!

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Seit der Veröffentlichung des Werbespots am 6. November überschlagen sich begeisterte Reaktionen in den sozialen Medien. Vor allem weibliche Fans geraten regelrecht ins Schwärmen. In Reels, Kommentaren und Memes wird Norton als neuer Weihnachts-Schwarm gefeiert. Manche Nutzerinnen geben sogar zu, sich noch nie zuvor derart zu einem Weihnachtsmann hingezogen gefühlt zu haben. Andere scherzen, sie seien plötzlich die größten Weihnachtsfans überhaupt.

Die Content-Creatorin wird beim Anschauen der „Hot Santa“-Werbung mit James Norton regelrecht vom Sofa gerissen:

Auch ein prominenter Vergleich darf nicht fehlen: Viele Fans fühlen sich an Jude Law im Weihnachtsklassiker „Liebe braucht keine Ferien“ erinnert.

Schauen Sie einmal, wie diese Britin auf den fesch rasierten Weihnachtsmann mit rotem Schal in Gestalt von Norton reagiert: 

Dieser Santa lässt die Hüllen fallen
In dem Werbespot wird Santa von Mrs. Santa überredet, nicht immer nur zu Hause zu sitzen. Der rasiert sich den Bart ab, kommt mit nacktem Oberkörper, nur mit einem Handtuch bekleidet aus dem Bad und verkündet seinen Entschluss, einmal selbst Weihnachten erleben zu wollen.

Hier ist der Werbespot in voller Länge – einfach klicken:

Was folgt, ist eine turbulente Weihnachtstour. Santa platzt in eine Dinnerparty, überrascht einen Kinderchor und entdeckt dabei sogar die M&S-Partysnacks. Als er schließlich vor einem riesigen M&S-Geschäft steht, staunt er nicht schlecht: „Wow, was ist das für ein Ort? Wer ist Mark und wer ist Spencer?“

Bei diesem Weihnachtsmann dürften einige plötzlich ganz besonders brav sein wollen!
Bei diesem Weihnachtsmann dürften einige plötzlich ganz besonders brav sein wollen!(Bild: M&S)

„Das kommt nicht jeden Tag vor“
Nicht nur für seine alten und zahlreichen Fans, auch für Norton ist der Auftritt etwas Besonderes. „Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man gefragt wird, den Weihnachtsmann zu spielen – und dann noch einen Weihnachtsmann, der sich sofort den Bart abrasiert!“, erklärte der Schauspieler.

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Auch die Frau des Weihnachtsmanns, Lucy Punch, hatte sehr viel Spaß an ihrer Rolle: „Mir gefiel besonders, dass Mrs. Claus diese Geschichte ins Rollen bringt. Sie gibt ihm den Anstoß, inkognito hinauszugehen und selbst den Zauber von Weihnachten zu erleben.“

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