James Norton sorgt als sexy Santa für Herzklopfen

„Das kommt nicht jeden Tag vor“

Nicht nur für seine alten und zahlreichen Fans, auch für Norton ist der Auftritt etwas Besonderes. „Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man gefragt wird, den Weihnachtsmann zu spielen – und dann noch einen Weihnachtsmann, der sich sofort den Bart abrasiert!“, erklärte der Schauspieler.