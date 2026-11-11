Mauer bleibt an der Spitze – Gerasdorf ist am Ende

Mit einem knappen 2:1-Sieg im Spitzenspiel bei den FAC Amateuren konnte Sportunion Mauer die Tabellenführung in der Wiener Stadtliga behaupten. Verfolger Red Star strauchelte beim 0:0 gegen Schwechat, während Gerasdorf nach dem 1:2 bei Helfort das neue Schlusslicht der Liga ist. Die Torparade gibt es bei uns im Video!