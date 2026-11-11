Nach Fahrerflucht sucht Polizei Unfallzeugen

Zwei Teenager kamen Dienstag am frühen Abend aufgrund eines riskanten Überholmanövers unschuldig zum Handkuss. Sie und andere Lenker mussten ausweichen, als ihnen ein Auto auf ihrer Spur entgegenkam und weiterfuhr. Obwohl es dadurch zur Kollision hinter ihm kam. Zeugen gesucht!
Dunkelheit, Nebel, leichte Nässe, riskante Fahrweise: Eine gefährliche Mixtur im Straßenverkehr, die nun zwei jungen Männern (17 und 18 Jahre) schwer verletzt ins Krankenhaus brachte. Ihr Pkw kam ins Schleudern und prallte Frontal gegen einen Sattelschlepper. Dessen Lenker blieb unverletzt. Passiert ist das Ganze am 10. November gegen 17:20 Uhr, auf der B 17, bei Straßenkilometer 27,2, zwischen Günselsdorf und Teesdorf. Trotz Gegenverkehr überholte „ein bis dato unbekannter Pkw (grau lackiert, vermutlich VW Passat mit Badener Kennzeichen)“ wie es seitens der Landespolizeidirektion NÖ heißt.
Schonende Bergung des Fahrers
Der Gegenverkehr in Fahrtrichtung Wr. Neustadt musste stark abbremsen und in das angrenzende Bankett ausweichen. So auch der junge Pkw-Lenker (17) und sein 18-jähriger Beifahrer aus dem Bezirk Baden. Kurz 17.30 Uhr wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Günselsdorf zu dem Verkehrsunfall alarmiert. Als die Feuerwehreinsatzkräfte vor Ort eintrafen, war bereits ein Großaufgebot an Rettungs- und Polizeikräfte vor Ort. Während der verletzte Beifahrer von den anwesenden Rettungskräften befreit und medizinisch versorgt werden konnte, dauert es beim Fahrer länger. Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle aus und unterstützte das Notarztteam bei der schonenden Befreiung des schwer verletzten Lenkers. Danach wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und der schwer beschädigte BMW geborgen. Der demolierte Sattelzug war noch bis zu einem naheliegenden Parkplatz fahrtüchtig.
Hinweise an die Polizei
Zeugen des Verkehrsunfalls, die Hinweise insbesondere zum grauen fahrerflüchtigen Pkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günselsdorf unter der Telefonnummer 059133-3306 in Verbindung zu setzen.
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