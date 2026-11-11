Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei Schwerverletzte

Nach Fahrerflucht sucht Polizei Unfallzeugen

Niederösterreich
11.11.2026 15:37
Die jungen Insassen dieses Autos wurden bei dem Unfall Dienstag Abend schwer verletzt.
Die jungen Insassen dieses Autos wurden bei dem Unfall Dienstag Abend schwer verletzt.(Bild: BFKDO Baden/Stefan Schneider)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Zwei Teenager kamen Dienstag am frühen Abend aufgrund eines riskanten Überholmanövers unschuldig zum Handkuss. Sie und andere Lenker mussten ausweichen, als ihnen ein Auto auf ihrer Spur entgegenkam und weiterfuhr. Obwohl es dadurch zur Kollision hinter ihm kam. Zeugen gesucht!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dunkelheit, Nebel, leichte Nässe, riskante Fahrweise: Eine gefährliche Mixtur im Straßenverkehr, die nun zwei jungen Männern (17 und 18 Jahre) schwer verletzt ins Krankenhaus brachte. Ihr Pkw kam ins Schleudern und prallte Frontal gegen einen Sattelschlepper. Dessen Lenker blieb unverletzt. Passiert ist das Ganze  am 10. November gegen 17:20 Uhr, auf der B 17, bei Straßenkilometer 27,2, zwischen Günselsdorf und Teesdorf. Trotz Gegenverkehr überholte „ein bis dato unbekannter Pkw (grau lackiert, vermutlich VW Passat mit Badener Kennzeichen)“ wie es seitens der Landespolizeidirektion NÖ heißt.

Schonende Bergung des Fahrers
Der Gegenverkehr in Fahrtrichtung Wr. Neustadt musste stark abbremsen und in das angrenzende Bankett ausweichen. So auch der junge Pkw-Lenker (17) und sein 18-jähriger Beifahrer aus dem Bezirk Baden. Kurz 17.30 Uhr wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Günselsdorf zu dem Verkehrsunfall alarmiert. Als die Feuerwehreinsatzkräfte vor Ort eintrafen, war bereits ein Großaufgebot an Rettungs- und Polizeikräfte vor Ort. Während der verletzte Beifahrer von den anwesenden Rettungskräften befreit und medizinisch versorgt werden konnte, dauert es beim Fahrer länger. Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle aus und unterstützte das Notarztteam bei der schonenden Befreiung des schwer verletzten Lenkers. Danach wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und der schwer beschädigte BMW geborgen. Der demolierte Sattelzug war noch bis zu einem naheliegenden Parkplatz fahrtüchtig.

Hinweise an die Polizei
Zeugen des Verkehrsunfalls, die Hinweise insbesondere zum grauen fahrerflüchtigen Pkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günselsdorf unter der Telefonnummer 059133-3306 in Verbindung zu setzen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
11.11.2026 15:37
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
151.778 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
114.273 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
92.502 mal gelesen
Motor
Ein Hersteller setzt Milliarden auf den Verbrenner
1096 mal kommentiert
Honda entwickelt einen neuen V6-Hybridantrieb für große US-Modelle, die ab 2027 auf den Markt ...
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
835 mal kommentiert
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Außenpolitik
Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen
793 mal kommentiert
NATO-Streitkräfte im Baltikum reagierten sofort und konnten die Bedrohungslage offenbar ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf