Nach Fahrerflucht sucht Polizei Unfallzeugen

Schonende Bergung des Fahrers

Der Gegenverkehr in Fahrtrichtung Wr. Neustadt musste stark abbremsen und in das angrenzende Bankett ausweichen. So auch der junge Pkw-Lenker (17) und sein 18-jähriger Beifahrer aus dem Bezirk Baden. Kurz 17.30 Uhr wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Günselsdorf zu dem Verkehrsunfall alarmiert. Als die Feuerwehreinsatzkräfte vor Ort eintrafen, war bereits ein Großaufgebot an Rettungs- und Polizeikräfte vor Ort. Während der verletzte Beifahrer von den anwesenden Rettungskräften befreit und medizinisch versorgt werden konnte, dauert es beim Fahrer länger. Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle aus und unterstützte das Notarztteam bei der schonenden Befreiung des schwer verletzten Lenkers. Danach wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und der schwer beschädigte BMW geborgen. Der demolierte Sattelzug war noch bis zu einem naheliegenden Parkplatz fahrtüchtig.

Hinweise an die Polizei

Zeugen des Verkehrsunfalls, die Hinweise insbesondere zum grauen fahrerflüchtigen Pkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günselsdorf unter der Telefonnummer 059133-3306 in Verbindung zu setzen.