Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die Geschäftszahlen

Austria: „Erstmals seit zehn Jahren positiv“

Bundesliga
11.11.2026 15:33
Sportlich läuft‘s bei der Austria schlecht, wirtschaftlich gibt‘s Grund zum Jubeln.
Sportlich läuft‘s bei der Austria schlecht, wirtschaftlich gibt‘s Grund zum Jubeln.(Bild: APA/EXPA/ STEFAN ADELSBERGER)
Porträt von krone Sport
Porträt von Lukas Schneider
Von krone Sport und Lukas Schneider

Die Austria jubelt – weniger aufgrund der sportlichen, als vielmehr wegen der wirtschaftlichen Performance. Die Veilchen schließen das Geschäftsjahr „erstmals seit zehn Jahren positiv“ ab, heißt es von der Chefität.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Veilchen vermelden für 2025/26 ein Konzernergebnis von rund plus 2,5 Millionen Euro. Ein wirtschaftliches Plus gab es in Wien-Favoriten lange nicht. „Es ist sehr erfreulich, dass wir erstmals seit knapp zehn Jahren wieder ein operativ positives Jahresergebnis erzielen konnten“, so Präsident Kurt Gollowitzer.

Präsident Kurt Gollowitzer
Präsident Kurt Gollowitzer(Bild: Mario Urbantschitsch)

Im Vorjahr schrieben die Veilchen noch ein Minus von fast acht Millionen Euro. 42 Millionen Euro Erlös bedeuten violetten Rekord. Wirtschaftsvorstand Harald Zagiczek freut sich über gestiegene Einkommen: „Wir haben in den letzten Jahren durch konsequente Strukturanpassungen die Voraussetzungen geschaffen, um operativ positiv wirtschaften zu können.“

Austrias Finanzkennzahlen per 30.6.

· Anlagevermögen: 5,537 (47,544) Millionen €

· Umlaufvermögen: 11,313 (13,729) Millionen €

· Eigenkapital: -14,670 (-17,131) Millionen €

· Fremdkapital: 31,849 (75,087) Millionen €

· Erträge: 42,306 (32,294) Millionen €

· Personalaufwand: 15,305 (14,940) Millionen €

· Ergebnis nach Steuern: 2,461 (-7,716) Millionen €

(in Klammer der Vergleich zum Vorjahr)

Der Erfolg fußt auf mehreren Säulen, wie Zagiczek betont: „Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten wir durch Transfers wichtige Einnahmen erzielen, insbesondere mit Spielern aus unserer eigenen Akademie. Aber auch andere Bereiche, wie Ticketing, Sponsoring oder Merchandising konnten kontinuierlich gesteigert werden. Im Sponsoring konnten wir in der laufenden Saison 2026/27 mit dem neuen Hauptsponsor Aramark und dem zusätzlichen Premium Partner DaznBet bereits wichtige Abschlüsse erzielen, weitere stehen kurz bevor.“

Wirtschaftsvorstand Harald Zagiczek
Wirtschaftsvorstand Harald Zagiczek(Bild: Daniel Shaked)

Aufgrund dieser Entwicklungen herrscht bei Zagiczek Optimismus: „Diese Entwicklungen stimmen mich zuversichtlich für die Zukunft, ändert aber nichts an unseren eingeschlagenen Weg, welchen wir konsequent fortsetzen. Wir müssen weiterhin effizient arbeiten und eine hohe Kostendisziplin an den Tag legen, um unser negatives Eigenkapital schrittweise abzubauen.“

Lesen Sie auch:
Die „Veilchen“ stecken in der Krise. 
Wiener Austria ratlos:
„Dynamiken, die man nicht wirklich erklären kann“
10.11.2026
Statement der Austria
Türkischer Investor? „Steht nicht zur Diskussion“
08.11.2026
Kein Befreiungsschlag
Nur Remis! Austria verpasst Sieg gegen WSG Tirol
08.11.2026

14 Mio. negatives Eigenkapital
Das negative Eigenkapital ist dennoch veritabel – hat sich aber immerhin von über 17 Millionen auf 14,67 Millionen Euro verringert. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
11.11.2026 15:33
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
151.778 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
114.273 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
92.502 mal gelesen
Motor
Ein Hersteller setzt Milliarden auf den Verbrenner
1096 mal kommentiert
Honda entwickelt einen neuen V6-Hybridantrieb für große US-Modelle, die ab 2027 auf den Markt ...
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
835 mal kommentiert
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Außenpolitik
Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen
793 mal kommentiert
NATO-Streitkräfte im Baltikum reagierten sofort und konnten die Bedrohungslage offenbar ...
Mehr Bundesliga
Die Geschäftszahlen
Austria: „Erstmals seit zehn Jahren positiv“
Interesse aus England
30-Mio.-Angebot für Salzburgs Shootingstar (19)?
Sport Tv Logo
Jetzt spricht der Boss
Nur einmal war Sturm schlechter als jetzt
Wiener Austria ratlos:
„Dynamiken, die man nicht wirklich erklären kann“
Sport Tv Logo
Im Teameinsatz
Brisant! GAK-Spieler reist in die Krisenregion

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf