Austria: „Erstmals seit zehn Jahren positiv“

Der Erfolg fußt auf mehreren Säulen, wie Zagiczek betont: „Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten wir durch Transfers wichtige Einnahmen erzielen, insbesondere mit Spielern aus unserer eigenen Akademie. Aber auch andere Bereiche, wie Ticketing, Sponsoring oder Merchandising konnten kontinuierlich gesteigert werden. Im Sponsoring konnten wir in der laufenden Saison 2026/27 mit dem neuen Hauptsponsor Aramark und dem zusätzlichen Premium Partner DaznBet bereits wichtige Abschlüsse erzielen, weitere stehen kurz bevor.“