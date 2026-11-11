Austria: „Erstmals seit zehn Jahren positiv“

Die Austria jubelt – weniger aufgrund der sportlichen, als vielmehr wegen der wirtschaftlichen Performance. Die Veilchen schließen das Geschäftsjahr „erstmals seit zehn Jahren positiv“ ab, heißt es von der Chefität.
Die Veilchen vermelden für 2025/26 ein Konzernergebnis von rund plus 2,5 Millionen Euro. Ein wirtschaftliches Plus gab es in Wien-Favoriten lange nicht. „Es ist sehr erfreulich, dass wir erstmals seit knapp zehn Jahren wieder ein operativ positives Jahresergebnis erzielen konnten“, so Präsident Kurt Gollowitzer.
Im Vorjahr schrieben die Veilchen noch ein Minus von fast acht Millionen Euro. 42 Millionen Euro Erlös bedeuten violetten Rekord. Wirtschaftsvorstand Harald Zagiczek freut sich über gestiegene Einkommen: „Wir haben in den letzten Jahren durch konsequente Strukturanpassungen die Voraussetzungen geschaffen, um operativ positiv wirtschaften zu können.“
· Anlagevermögen: 5,537 (47,544) Millionen €
· Umlaufvermögen: 11,313 (13,729) Millionen €
· Eigenkapital: -14,670 (-17,131) Millionen €
· Fremdkapital: 31,849 (75,087) Millionen €
· Erträge: 42,306 (32,294) Millionen €
· Personalaufwand: 15,305 (14,940) Millionen €
· Ergebnis nach Steuern: 2,461 (-7,716) Millionen €
(in Klammer der Vergleich zum Vorjahr)
Der Erfolg fußt auf mehreren Säulen, wie Zagiczek betont: „Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten wir durch Transfers wichtige Einnahmen erzielen, insbesondere mit Spielern aus unserer eigenen Akademie. Aber auch andere Bereiche, wie Ticketing, Sponsoring oder Merchandising konnten kontinuierlich gesteigert werden. Im Sponsoring konnten wir in der laufenden Saison 2026/27 mit dem neuen Hauptsponsor Aramark und dem zusätzlichen Premium Partner DaznBet bereits wichtige Abschlüsse erzielen, weitere stehen kurz bevor.“
Aufgrund dieser Entwicklungen herrscht bei Zagiczek Optimismus: „Diese Entwicklungen stimmen mich zuversichtlich für die Zukunft, ändert aber nichts an unseren eingeschlagenen Weg, welchen wir konsequent fortsetzen. Wir müssen weiterhin effizient arbeiten und eine hohe Kostendisziplin an den Tag legen, um unser negatives Eigenkapital schrittweise abzubauen.“
14 Mio. negatives Eigenkapital
Das negative Eigenkapital ist dennoch veritabel – hat sich aber immerhin von über 17 Millionen auf 14,67 Millionen Euro verringert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.