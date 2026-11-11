Diese Suppe macht den Herbst zum Genuss!

Herbstzeit ist bei Spitzenkoch Peter Lehner natürlich auch Suppenzeit. Eine seiner Lieblingskombinationen ist Sellerie und Maroni. Die leichte Süße und die mollige Konsistenz wärmt von innen und schmeckt hervorragend. Statt einem Gansl macht Peter dazu diesmal einen zarten Rehstrudel mit Füllung. Ein perfektes Herbstgericht.