Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rezept der Woche

Diese Suppe macht den Herbst zum Genuss!

Rezept der Woche
11.11.2026 15:30
Porträt von krone.at
Von krone.at

Herbstzeit ist bei Spitzenkoch Peter Lehner natürlich auch Suppenzeit. Eine seiner Lieblingskombinationen ist Sellerie und Maroni. Die leichte Süße und die mollige Konsistenz wärmt von innen und schmeckt hervorragend. Statt einem Gansl macht Peter dazu diesmal einen zarten Rehstrudel mit Füllung. Ein perfektes Herbstgericht.

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Sellerie-Maroni Suppe
Zutaten:
200g geschälter Knollensellerie, 400g Maroni, 2 Zwiebeln, 1 Knoblauchzehe, 100ml Weißwein, 50ml Cognac, 200ml Obers, 1,5l Gemüsefond, 150g Butter, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Zitrone

Zubereitung: 
Sellerie und Zwiebel in kleine Würfel schneiden. Zwiebel und Knoblauch in Butter fünf Minuten bei leichter Hitze glasig dünsten. Jetzt die Selleriestücke und die Maroni hinzufügen. Mit etwas Cognac und Wein ablöschen und den Alkohol verkochen lassen. Anschließend mit Fond und Obers aufgießen. Ein paar Minuten einkochen und mit Butter zu einer cremigen Suppe mixen. Mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und Zitrone abschmecken.

Die cremige Sellerie-Maroni-Suppe und der zarte Rehstrudel sorgen für herbstlichen Hochgenuss ...
Die cremige Sellerie-Maroni-Suppe und der zarte Rehstrudel sorgen für herbstlichen Hochgenuss auf dem Teller.(Bild: krone.tv)

Rehstrudel 
Zutaten: 
200g Rehfilet, 50g Gänseleber (auf Wunsch), 100g Hühnerfilet, 1 Ei, 80ml Obers, Salz, Pfeffer, Lebkuchengewürz, 1 Blatt Strudelteig, Eigelb zum bepinseln.

Zubereitung:
Filet mit Salz, Pfeffer und Lebkuchengewürz würzen. Der Länge nach halbieren, aber nicht ganz durchschneiden. Das Filet aufklappen und die Gänseleber darin verteilen, danach das Filet zusammenklappen. (Das Filet kann aber auch ohne Füllung im Ganzen verarbeitet werden.)

Das Hühnerfilet, Ei und Obers in einem Cutter zu einer glatten Masse mixen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Den Strudelteig mit Eigelb bestreichen. Die Hühnerfarce glatt aufstreichen und den Rehrücken darauflegen. Einrollen und den überschüssigen Teig abschneiden. Im Ofen bei 170°C 10 Minuten backen. Danach 10 Minuten rasten lassen.

Newsletter abonnieren

Waren und Gutscheine von P.MAX im Wert von 1.200,- Euro gewinnen

P.MAX Küche

Küchen mit Regalen für Waschmaschine und Trockner

Jugendzimmer nach Maß

Kinder-Hochbetten von P.MAX

P.MAX Smartwohnungen

Eckküchenlösungen für kleine Grundrisse

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Rezept der Woche
11.11.2026 15:30
Loading
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
151.778 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
114.273 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
92.502 mal gelesen
Motor
Ein Hersteller setzt Milliarden auf den Verbrenner
1096 mal kommentiert
Honda entwickelt einen neuen V6-Hybridantrieb für große US-Modelle, die ab 2027 auf den Markt ...
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
835 mal kommentiert
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Außenpolitik
Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen
793 mal kommentiert
NATO-Streitkräfte im Baltikum reagierten sofort und konnten die Bedrohungslage offenbar ...
Mehr Rezept der Woche
Rezept der Woche
Diese Suppe macht den Herbst zum Genuss!
Rezept der Woche
Kürbis mal anders: So süß schmeckt die Steiermark
Rezept der Woche
Der perfekte Halloween-Snack für die Familie!
Rezept der Woche
Protein-Cheesecake mit Skyr
Rezept der Woche
Köstliches Kürbiskernöl, proteinreiche Käferbohnen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf