Diese Suppe macht den Herbst zum Genuss!

Herbstzeit ist bei Spitzenkoch Peter Lehner natürlich auch Suppenzeit. Eine seiner Lieblingskombinationen ist Sellerie und Maroni. Die leichte Süße und die mollige Konsistenz wärmt von innen und schmeckt hervorragend. Statt einem Gansl macht Peter dazu diesmal einen zarten Rehstrudel mit Füllung. Ein perfektes Herbstgericht.
Sellerie-Maroni Suppe
Zutaten:
200g geschälter Knollensellerie, 400g Maroni, 2 Zwiebeln, 1 Knoblauchzehe, 100ml Weißwein, 50ml Cognac, 200ml Obers, 1,5l Gemüsefond, 150g Butter, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Zitrone
Zubereitung:
Sellerie und Zwiebel in kleine Würfel schneiden. Zwiebel und Knoblauch in Butter fünf Minuten bei leichter Hitze glasig dünsten. Jetzt die Selleriestücke und die Maroni hinzufügen. Mit etwas Cognac und Wein ablöschen und den Alkohol verkochen lassen. Anschließend mit Fond und Obers aufgießen. Ein paar Minuten einkochen und mit Butter zu einer cremigen Suppe mixen. Mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und Zitrone abschmecken.
Rehstrudel
Zutaten:
200g Rehfilet, 50g Gänseleber (auf Wunsch), 100g Hühnerfilet, 1 Ei, 80ml Obers, Salz, Pfeffer, Lebkuchengewürz, 1 Blatt Strudelteig, Eigelb zum bepinseln.
Zubereitung:
Filet mit Salz, Pfeffer und Lebkuchengewürz würzen. Der Länge nach halbieren, aber nicht ganz durchschneiden. Das Filet aufklappen und die Gänseleber darin verteilen, danach das Filet zusammenklappen. (Das Filet kann aber auch ohne Füllung im Ganzen verarbeitet werden.)
Das Hühnerfilet, Ei und Obers in einem Cutter zu einer glatten Masse mixen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Den Strudelteig mit Eigelb bestreichen. Die Hühnerfarce glatt aufstreichen und den Rehrücken darauflegen. Einrollen und den überschüssigen Teig abschneiden. Im Ofen bei 170°C 10 Minuten backen. Danach 10 Minuten rasten lassen.