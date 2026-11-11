Elf Demokraten fehlten! Wirbel um Hegseth-Votum

Die Karten könnten dann noch einmal neu gemischt werden. Ocasio-Cortez sagte gegenüber CNN, die Untersuchungen gegen den Verteidigungsminister seien keineswegs beendet. Es werde viele Ermittlungen und Vorladungen geben. Dennoch werden bereits Stimmen laut, dass die Demokraten einmal mehr an sich selbst scheitern.