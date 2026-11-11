Ungewöhnlich viel Lob für Biden in Trump-Brief

In der Öffentlichkeit überzog US-Präsident Donald Trump seinen Vorgänger Joe Biden stets mit Häme und warf diesem bei jeder Gelegenheit vor, eine „Invasion“ von illegalen Migranten ermöglicht, das Land außenpolitisch geschwächt und das Leben der Amerikaner teurer gemacht zu haben. Auch abfällige Bemerkungen zu Gesundheitszustand Bidens standen auf der Tagesordnung. Nun ist aber ein Brief aufgetaucht, in dem Trump ungewöhnlich wertschätzende Worte für den Ex-Präsidenten wählt.
Viele Präsidenten seien gekommen und gegangen und hätten großteils die Geschichte nicht verändert. „Das wird Ihnen nicht passieren, denn ich weiß, wie sehr Sie das amerikanische Volk lieben“, zitiert die „New York Times“ im Voraus aus Bidens bald erscheinendem Buch „Promise Me, America“. Der Demokrat habe nun die Möglichkeit, seinen Platz in der Geschichte zu wählen, so Trump weiter. „Und ich weiß, dass Sie sich selbst und dem amerikanischen Volk treu bleiben werden.“
In dem X-Posting unten können Sie den gesamten Brief nachlesen:
Biden dachte zunächst an einen Scherz
Trump soll den Brief demnach „An 46“ adressiert haben – eine Anspielung darauf, dass Biden der 46. Präsident der Vereinigten Staaten war. Bereits zuvor hat die Zeitschrift „The Atlantic“ einen Auszug aus Bidens Memoiren publiziert. Darin schreibt er, dass der 83-Jährige Tage nach der Wahl 2024 den Sieger Trump im Oval Office zu einem Gespräch empfangen habe. Trump habe ihn mit einem derart freundlichen Ton überrascht, dass er gedacht habe, der Republikaner nehme ihn auf den Arm.
Trump interessiert sich nur für „Tratsch“
Als er dem Republikaner einen Überblick über weltpolitische Themen geben wollte, sei ihm ein Muster an Trump aufgefallen. Dieser habe sich auf die Persönlichkeiten der Staats- und Regierungschefs konzentriert, als würde man auf einer Party über andere Leute „tratschen“ statt über Fragen von weltpolitischer Bedeutung zu sprechen.
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