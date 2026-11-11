Ungewöhnlich viel Lob für Biden in Trump-Brief

Viele Präsidenten seien gekommen und gegangen und hätten großteils die Geschichte nicht verändert. „Das wird Ihnen nicht passieren, denn ich weiß, wie sehr Sie das amerikanische Volk lieben“, zitiert die „New York Times“ im Voraus aus Bidens bald erscheinendem Buch „Promise Me, America“. Der Demokrat habe nun die Möglichkeit, seinen Platz in der Geschichte zu wählen, so Trump weiter. „Und ich weiß, dass Sie sich selbst und dem amerikanischen Volk treu bleiben werden.“