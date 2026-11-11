Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Sie lieben Ihr Volk“

Ungewöhnlich viel Lob für Biden in Trump-Brief

Außenpolitik
11.11.2026 08:50
Auch beim Empfang im Weißen Haus soll Donald Trump nach seinem Wahlsieg im Jahr 2024 einen ...
Auch beim Empfang im Weißen Haus soll Donald Trump nach seinem Wahlsieg im Jahr 2024 einen äußerst freundlichen Ton gegenüber Joe Biden angeschlagen haben.(Bild: AFP/SAUL LOEB)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der Öffentlichkeit überzog US-Präsident Donald Trump seinen Vorgänger Joe Biden stets mit Häme und warf diesem bei jeder Gelegenheit vor, eine „Invasion“ von illegalen Migranten ermöglicht, das Land außenpolitisch geschwächt und das Leben der Amerikaner teurer gemacht zu haben. Auch abfällige Bemerkungen zu Gesundheitszustand Bidens standen auf der Tagesordnung. Nun ist aber ein Brief aufgetaucht, in dem Trump ungewöhnlich wertschätzende Worte für den Ex-Präsidenten wählt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Viele Präsidenten seien gekommen und gegangen und hätten großteils die Geschichte nicht verändert. „Das wird Ihnen nicht passieren, denn ich weiß, wie sehr Sie das amerikanische Volk lieben“, zitiert die „New York Times“ im Voraus aus Bidens bald erscheinendem Buch „Promise Me, America“. Der Demokrat habe nun die Möglichkeit, seinen Platz in der Geschichte zu wählen, so Trump weiter. „Und ich weiß, dass Sie sich selbst und dem amerikanischen Volk treu bleiben werden.“

In dem X-Posting unten können Sie den gesamten Brief nachlesen:

Biden dachte zunächst an einen Scherz
Trump soll den Brief demnach „An 46“ adressiert haben – eine Anspielung darauf, dass Biden der 46. Präsident der Vereinigten Staaten war. Bereits zuvor hat die Zeitschrift „The Atlantic“ einen Auszug aus Bidens Memoiren publiziert. Darin schreibt er, dass der 83-Jährige Tage nach der Wahl 2024 den Sieger Trump im Oval Office zu einem Gespräch empfangen habe. Trump habe ihn mit einem derart freundlichen Ton überrascht, dass er gedacht habe, der Republikaner nehme ihn auf den Arm.

Lesen Sie auch:
Trump verbreitet erneut Verschwörungstheorien über die Wahlen in den USA – freilich ohne Belege.
Freilich ohne Belege
Trump streut Zweifel an „Fairness“ der US-Wahlen
09.11.2026
Sohn in großer Sorge
Krebskranker Joe Biden hat zahlreiche Metastasen
08.08.2026

Trump interessiert sich nur für „Tratsch“
Als er dem Republikaner einen Überblick über weltpolitische Themen geben wollte, sei ihm ein Muster an Trump aufgefallen. Dieser habe sich auf die Persönlichkeiten der Staats- und Regierungschefs konzentriert, als würde man auf einer Party über andere Leute „tratschen“ statt über Fragen von weltpolitischer Bedeutung zu sprechen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
11.11.2026 08:50
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
149.288 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
107.932 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
87.550 mal gelesen
Motor
Ein Hersteller setzt Milliarden auf den Verbrenner
1087 mal kommentiert
Honda entwickelt einen neuen V6-Hybridantrieb für große US-Modelle, die ab 2027 auf den Markt ...
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
821 mal kommentiert
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Wirtschaft
Regierung streicht Öko-Abgabe auf Stromrechnung
719 mal kommentiert
Alles, was die Energiekosten senkt, bleibt den Haushalten mehr im Geldbörsel.
Mehr Außenpolitik
Drohnen im Luftraum
Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen
200 Milliarden Euro
EU-Staaten einigen sich auf das Budget für 2027
„Sie lieben Ihr Volk“
Ungewöhnlich viel Lob für Biden in Trump-Brief
EU-Rechnungshof:
Kritik an Umsetzung der Russland-Sanktionen
Angst vor Spionage
Deutsche Bundeswehr verbannt chinesische Drohnen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf