„Ein Schock!“ KAC-Cracks hoffen auf VSV-Zukunft

In der Teampause haben die KAC-Cracks die Akkus aufgeladen – und sind jetzt heiß aufs Derby am Mittwoch beim VSV. „Nach der Insolvenz werden die Villacher erst recht mit Vollgas reingehen“, meint Kapitän Thomas Hundertpfund. Eine Sensation gibt‘s bei Goalie Dahm: Trotz Kreuzbandriss arbeitet der 39-Jährige an seinem Comeback.
Auch im Lager des KAC war vor dem 365. Kärntner Derby am Mittwoch in Villach die Insolvenz des Erzrivalen ein großes Thema. „Es ist schon ein Schock. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas in Kärnten passieren kann – weil Eishockey einen hohen Stellenwert hat. Aber das Sportbusiness ist nicht leicht“, so KAC-Kapitän Thomas Hundertpfund. „Vize“ Clemens Unterweger fügt an: „Es ist für uns, für die Liga und fürs österreichische Eishockey wichtig, dass es den VSV gibt – ich möchte Derbys künftig nicht missen!“
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