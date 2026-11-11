„Ein Schock!“ KAC-Cracks hoffen auf VSV-Zukunft

Auch im Lager des KAC war vor dem 365. Kärntner Derby am Mittwoch in Villach die Insolvenz des Erzrivalen ein großes Thema. „Es ist schon ein Schock. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas in Kärnten passieren kann – weil Eishockey einen hohen Stellenwert hat. Aber das Sportbusiness ist nicht leicht“, so KAC-Kapitän Thomas Hundertpfund. „Vize“ Clemens Unterweger fügt an: „Es ist für uns, für die Liga und fürs österreichische Eishockey wichtig, dass es den VSV gibt – ich möchte Derbys künftig nicht missen!“