Ein Code, der bei Katastrophen Leben retten soll

Eine Gondel hängt fest. Dutzende Menschen warten auf Hilfe. Einer ist verletzt, ein anderer braucht Medikamente. Wer wird zuerst geborgen? Und wo sind die Passagiere danach? „Wer ist wo?“ ist für Kärntens Bergrettungschef Hannes Gütler die entscheidende Frage bei Großeinsätzen. Gemeinsam mit Landesbergrettungsarzt Roland Rauter hat er ein digitales System geschaffen, das im Katastrophenfall Ordnung ins Chaos bringen soll.