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Eine Person verletzt

Kellerbrand mit Wasser aus Fischteich gelöscht

Vorarlberg
11.11.2026 08:32
Großeinsatz in Meiningen: Die Feuerwehr rückte mit schwerem Atemschutz aus.
Großeinsatz in Meiningen: Die Feuerwehr rückte mit schwerem Atemschutz aus.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Am späten Dienstagabend wurde die Feuerwehr zu einer extremen Rauchentwicklung im Keller eines Wohnhauses in Meiningen (Vorarlberg) gerufen. Die Einsatzkräfte rückten mit schwerem Atemschutz an. Gelöscht wurde mit Wasser aus dem nahe gelegenen Fischteich Güfels. 

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Gegen 21.45 Uhr wurden die Feuerwehren Meiningen und Rankweil zu einem Kellerbrand gerufen. Die Einsatzkräfte konnten den Brandherd rasch lokalisieren: Bei der Heizanlage und dem angrenzenden Holzlagerraum des betroffenen Gebäudes war Feuer ausgebrochen.

Der Brand war bei der Heizanlage und dem angrenzenden Holzlagerraum ausgebrochen.
Der Brand war bei der Heizanlage und dem angrenzenden Holzlagerraum ausgebrochen.(Bild: Mathis Fotografie)
Mit Hochdrucklüftern wurde das Gebäude wieder vom Rauch befreit.
Mit Hochdrucklüftern wurde das Gebäude wieder vom Rauch befreit.(Bild: Mathis Fotografie)

Löschwasser aus Fischteich
Mehrere Trupps drangen mit schwerem Atemschutz in den Keller ein, um die Flammen zu bekämpfen und nach Personen zu suchen. Der betroffene Raum wurde durch das Feuer komplett zerstört. Um ausreichend Wasser zur Verfügung zu haben, verlegten die Florianis eine Saugleitung vom nahegelegenen Fischteich Güfels.

Eine Person wurde nach medizinischer Erstversorgung durch die Rettung ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. 

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Haus rauchfrei geblasen
Mithilfe von mehreren Hochdrucklüftern konnten die Feuerwehrkräfte das Gebäude vom dichten Rauch befreien. Das Objekt ist weiterhin bewohnbar, die Bewohner müssen in nächster Zeit allerdings ohne funktionierendes Heizsystem auskommen.

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