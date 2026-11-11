Kellerbrand mit Wasser aus Fischteich gelöscht

Löschwasser aus Fischteich

Mehrere Trupps drangen mit schwerem Atemschutz in den Keller ein, um die Flammen zu bekämpfen und nach Personen zu suchen. Der betroffene Raum wurde durch das Feuer komplett zerstört. Um ausreichend Wasser zur Verfügung zu haben, verlegten die Florianis eine Saugleitung vom nahegelegenen Fischteich Güfels.