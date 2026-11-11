Kater „Bubi“ musste aus Baumkrone abgeseilt werden

Einsatzkräfte alarmiert

Weil der Kater auch durch gutes Zureden nicht zum Abstieg zu bewegen war, riefen die Besitzer gegen 22.20 Uhr die örtliche Feuerwehr zu Hilfe. Die Einsatzkräfte rückten flugs aus und begutachteten die Situation vor Ort. „Wir mussten uns erst den Weg in die Baumkrone durch dichtes Astwerk freischneiden, ehe wir eine Leiter aufstellen konnten, mit der wir den Kater erreichten“, berichtet Kommandant Karl Wagner.