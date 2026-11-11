Kater „Bubi“ musste aus Baumkrone abgeseilt werden

Zu einer nächtlichen Tierrettung rückte die Feuerwehr in Ebreichsdorf im niederösterreichischen Bezirk Baden aus. Kater „Bubi“ hatte eine Baumkrone erkundet – doch vor dem Abstieg verließ ihn offenbar der Mut. Der Stubentiger saß in schwindelerregender Höhe im Geäst fest.
Als Kater „Bubi“ auch spätabends noch nicht von seinem Streifzug zurückgekehrt war, hielten seine Besitzer Nachschau. Durch ein klägliches Miauen aus der Krone eines Baumes aufmerksam geworden, entdeckten sie schließlich ihren Stubentiger – „Bubi“ saß hoch oben im Geäst fest, konnte weder vor noch zurück.
Einsatzkräfte alarmiert
Weil der Kater auch durch gutes Zureden nicht zum Abstieg zu bewegen war, riefen die Besitzer gegen 22.20 Uhr die örtliche Feuerwehr zu Hilfe. Die Einsatzkräfte rückten flugs aus und begutachteten die Situation vor Ort. „Wir mussten uns erst den Weg in die Baumkrone durch dichtes Astwerk freischneiden, ehe wir eine Leiter aufstellen konnten, mit der wir den Kater erreichten“, berichtet Kommandant Karl Wagner.
Im Katzenkorb abgeseilt
Feuerwehrmann Marcel Kocian kletterte schließlich zu dem vierbeinigen Abenteuer, fing den Kater ein und setzte ihn in einen Katzenkorb. Dieser wurde denn von den Kameraden aus der Baumkrone abgeseilt. Sicher auf dem Boden angekommen, konnte der Retter der Katzenbesitzerin ihren „Bubi“wohlbehalten übergeben.
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