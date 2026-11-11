Neue Hofer-Filiale öffnet Tore auch an Feiertagen

Immer wieder Debatten über Sonntagöffnung

Neu ist die Öffnung von Lebensmittelhändlern an Sonn- und Feiertagen in Tirol übrigens nicht. In der Landeshauptstadt etwa finden sich mehrere Geschäfte, die das ganze Jahr über an Sonn- und Feiertagen zum Einkauf einladen. Immer wieder gibt es aber – teils hitzige – Diskussionen darüber.