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Zeiten je nach Saison

Neue Hofer-Filiale öffnet Tore auch an Feiertagen

Tirol
11.11.2026 08:51
Laut mehreren Medienberichten soll der Supermarkt nicht nur von Montag bis Samstag geöffnet ...
Laut mehreren Medienberichten soll der Supermarkt nicht nur von Montag bis Samstag geöffnet sein, sondern auch an Sonn- und Feiertagen – allerdings abhängig von der Saison.(Bild: P. Huber)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Eine neue Filiale eröffnet der Diskonter Hofer in Kirchberg im Tiroler Bezirk Kitzbühel. Warum das eine Meldung wert ist? Der neue Standort lässt mit den Öffnungszeiten aufhorchen.

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Die feierliche Eröffnung der neuen Filiale ist für den morgigen Donnerstag geplant. Insgesamt 14 Personen aus der Region finden an dem neuen Standort auch einen neuen Arbeitsplatz. Für Schlagzeilen sorgt die Eröffnung der Filiale aber aus einem anderen Grund.

Unterschied zwischen Sommer und Winter
Denn laut mehreren Medienberichten soll der Supermarkt nicht nur von Montag bis Samstag geöffnet sein, sondern auch an Sonn- und Feiertagen – allerdings abhängig von der Saison.

So sind im Sommer die Tore an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 14 Uhr und im Winter von 12 bis 18 Uhr geöffnet. 

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