Neue Hofer-Filiale öffnet Tore auch an Feiertagen

Eine neue Filiale eröffnet der Diskonter Hofer in Kirchberg im Tiroler Bezirk Kitzbühel. Warum das eine Meldung wert ist? Der neue Standort lässt mit den Öffnungszeiten aufhorchen.
Die feierliche Eröffnung der neuen Filiale ist für den morgigen Donnerstag geplant. Insgesamt 14 Personen aus der Region finden an dem neuen Standort auch einen neuen Arbeitsplatz. Für Schlagzeilen sorgt die Eröffnung der Filiale aber aus einem anderen Grund.
Unterschied zwischen Sommer und Winter
Denn laut mehreren Medienberichten soll der Supermarkt nicht nur von Montag bis Samstag geöffnet sein, sondern auch an Sonn- und Feiertagen – allerdings abhängig von der Saison.
So sind im Sommer die Tore an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 14 Uhr und im Winter von 12 bis 18 Uhr geöffnet.
Immer wieder Debatten über Sonntagöffnung
Neu ist die Öffnung von Lebensmittelhändlern an Sonn- und Feiertagen in Tirol übrigens nicht. In der Landeshauptstadt etwa finden sich mehrere Geschäfte, die das ganze Jahr über an Sonn- und Feiertagen zum Einkauf einladen. Immer wieder gibt es aber – teils hitzige – Diskussionen darüber.
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