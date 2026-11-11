„Mike Hammer“-Mime mit 85 Jahren verstorben

Keach sei nicht nur ein „legendärer Schauspieler“ gewesen, der vom Publikum auf der ganzen Welt bewundert und geliebt worden sei, sondern auch „das Herz unserer Familie“, zitierte das Branchenblatt „Variety“ aus der Mitteilung. Sein Tod hinterlasse eine unermessliche Leere. „Doch sein außergewöhnlicher Geist, seine unvergessliche Stimme und die Liebe, die er so großzügig gab, werden immer bei uns bleiben.“