„Mike Hammer“-Mime mit 85 Jahren verstorben

Der US-Schauspieler Stacy Keach ist im Alter von 85 Jahren nach langem Kampf gegen eine schwere Herzerkrankung im Haus seiner Familie im polnischen Magdalenka gestorben.
Keach wurde vor allem durch seine Rolle als Privatdetektiv Mike Hammer bekannt. In den 1980er Jahren verkörperte er die Kultfigur in der gleichnamigen Fernsehserie des US-Senders CBS.
Er spielte aber auch in weiteren Hit-Serien wie „Emergency Room – Die Notaufnahme“ und „Two and a Half Men“ mit.
Rollen in Shakespeare-Produktionen
Seinen ersten Filmauftritt hatte er 1968 in dem Drama „Das Herz ist ein einsamer Jäger“. Es folgten Kinofilme wie „Flucht aus L.A.“ und „Wenn ich bleibe“. Auf der Bühne machte sich Keach durch Rollen in Shakespeare-Produktionen einen Namen. 2019 erhielt er einen Stern auf dem „Walk of Fame“ in Hollywood.
Keach sei nicht nur ein „legendärer Schauspieler“ gewesen, der vom Publikum auf der ganzen Welt bewundert und geliebt worden sei, sondern auch „das Herz unserer Familie“, zitierte das Branchenblatt „Variety“ aus der Mitteilung. Sein Tod hinterlasse eine unermessliche Leere. „Doch sein außergewöhnlicher Geist, seine unvergessliche Stimme und die Liebe, die er so großzügig gab, werden immer bei uns bleiben.“
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