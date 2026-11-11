Demenz: So ist ein unbeschwerter Urlaub möglich

Ein neues Angebot bietet Demenzkranken und ihren pflegenden Angehörigen nächstes Jahr erstmals die Möglichkeit für eine gemeinsame Auszeit. Gemeinsam organisieren „Momenz“ und „Cooltours“ betreute Reisen in die Südoststeiermark. Was das Besondere daran ist.
Bei vielen Menschen beginnt aktuell bereits die Urlaubsplanung für das nächste Jahr. Eine Pause vom Alltag und eine gemeinsame Auszeit mit dem Partner sind für die meisten zumindest einmal im Jahr ein Muss. Möglich ist das aber bei weitem nicht für alle. Wenn eine Krankheit das Leben kontrolliert, rückt das Thema in den Hintergrund. Besonders dann, wenn ein Partner pflegerische Tätigkeiten für den anderen übernehmen muss – wie es bei Demenz häufig der Fall ist.
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