Demenz: So ist ein unbeschwerter Urlaub möglich

Bei vielen Menschen beginnt aktuell bereits die Urlaubsplanung für das nächste Jahr. Eine Pause vom Alltag und eine gemeinsame Auszeit mit dem Partner sind für die meisten zumindest einmal im Jahr ein Muss. Möglich ist das aber bei weitem nicht für alle. Wenn eine Krankheit das Leben kontrolliert, rückt das Thema in den Hintergrund. Besonders dann, wenn ein Partner pflegerische Tätigkeiten für den anderen übernehmen muss – wie es bei Demenz häufig der Fall ist.