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Tränen-Interview

Kult-Fan: „Habe heute was zu essen, aber morgen?“

Fußball International
11.11.2026 08:28
Larissa Riquelme bangt um ihr Erspartes.
Larissa Riquelme bangt um ihr Erspartes.(Bild: Instagram/larissariquelme, Photoshop)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Larissa Riquelme bangt um ihr Erspartes! Die Paraguayerin, die als Kult-Fan bei Fußball-Turnieren berühmt geworden war, schilderte in einem Tränen-Interview, wie all ihr Geld über Nacht von ihrem Konto verschwand.

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Am Freitag war Paraguays Präsident Santiago Peña seines Amtes enthoben und festgenommen worden. Dem 47-Jährigen wird vorgeworfen, in die dort herrschende Krise rund um die Ueno Bank verwickelt zu sein.

Ein Opfer des weitreichenden Skandals ist Riquelme. Dem argentinischen TV-Sender A24 offenbarte die Influencerin: „Es ist traurig, denn neun Jahre meiner harten Arbeit stecken in dieser Bank, meine größte Investition lag dort.“

2010 wurde Riquelme als „Handy-Larissa“ zur Berühmtheit.
2010 wurde Riquelme als „Handy-Larissa“ zur Berühmtheit.(Bild: AFP/NORBERTO DUARTE)

Die 41-Jährige sei am Dienstag aufgewacht und habe zu ihrem Entsetzen feststellen müssen, das ihr Erspartes nicht mehr in der App angezeigt wurde. Wie es die nächsten Tage weitergehen soll, weiß Riquelme nicht. „Heute habe ich etwas zu essen, aber was wird morgen sein?“, so der Kult-Fan verzweifelt.

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