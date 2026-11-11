Kult-Fan: „Habe heute was zu essen, aber morgen?“

Die 41-Jährige sei am Dienstag aufgewacht und habe zu ihrem Entsetzen feststellen müssen, das ihr Erspartes nicht mehr in der App angezeigt wurde. Wie es die nächsten Tage weitergehen soll, weiß Riquelme nicht. „Heute habe ich etwas zu essen, aber was wird morgen sein?“, so der Kult-Fan verzweifelt.