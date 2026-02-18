Warum sich Touristen um Wiener Ballkarten reißen

„Das sind die Ballbesucher von morgen“

Die Popularität von Wiener Bällen bei Stars, Sternchen und Influencern aus aller Welt hat aus Schmids Sicht auch für Wiens Nachwuchs etwas Gutes: „Das spricht 14- bis 16-Jährige an, das sind die Ballbesucher von morgen.“ Schäfer-Elmayer pflichtet bei, zeigt stolz auf ein Foto von einer Menschenschlange vor seiner Tanzschule bei der Anmeldung zum Jugendkurs: „Dass sich Jugendliche heute für das interessieren, was wir hier zu bieten haben, ist ja auf den ersten Blick nicht eingängig.“