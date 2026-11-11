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Mit Ersatzschlüssel

Bursche (13) stiehlt zweimal dasselbe Auto in Wien

Wien
11.11.2026 11:15
Gleich zweimal hintereinander stahl ein 13-Jähriger ein Auto.
Gleich zweimal hintereinander stahl ein 13-Jähriger ein Auto.(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Gerade einmal 13 Jahre alt und schon Profi in Sachen Autodiebstahl: Gleich zweimal binnen elf Tagen stahl ein Bursche im Wiener Bezirk Döbling ein und dasselbe Auto. Erwischt wurde der junge Portugiese, weil er irrtümlich mit eingeschalteter Nebelschlussleuchte unterwegs war ...

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Am 30. Oktober schlug der 13-Jährige zum ersten Mal zu: In Döbling verschaffte er sich Zutritt zu dem auf der Straße abgestellten Ford. Der Besitzer machte es dem Burschen recht leicht – im Fahrzeug befand sich der Ersatzschlüssel. Der Portugiese startete damit das Auto an und kurvte mit seinem Diebesgut durch Wien. 

Das gestohlene Auto ließ der Bursche irgendwann in Floridsdorf zurück, den Ersatzschlüssel behielt er sich. Das Fahrzeug wurde schließlich am 4. November gefunden und seinem Besitzer zurückgebracht.

Auto mit Ersatzschlüssel gestartet
Am 10. November kurz vor Mitternacht brauchte der 13-Jährige offenbar wieder einen fahrbaren Untersatz. Und tatsächlich wurde er wieder in Döbling fündig. Dank des behaltenen Ersatzschlüssels war der zweite Diebstahl wohl ein Kinderspiel. Die Spritztour ging auch dieses Mal nach Floridsdorf.

Auf der Prager Straße wurden Polizisten jedoch auf das Fahrzeug aufmerksam, weil der Lenker mit eingeschalteter Nebelschlussleuchte unterwegs war. Sie forderten den Fahrer auf, anzuhalten und wurden beim Anblick des jungen Burschen sofort stutzig. 

Da das Fahrzeug bereits als gestohlen gemeldet war, war der Fall rasch geklärt. Der Bursche wurde der MA 11 übergeben.

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