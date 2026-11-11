Bursche (13) stiehlt zweimal dasselbe Auto in Wien

Das gestohlene Auto ließ der Bursche irgendwann in Floridsdorf zurück, den Ersatzschlüssel behielt er sich. Das Fahrzeug wurde schließlich am 4. November gefunden und seinem Besitzer zurückgebracht.

Auto mit Ersatzschlüssel gestartet

Am 10. November kurz vor Mitternacht brauchte der 13-Jährige offenbar wieder einen fahrbaren Untersatz. Und tatsächlich wurde er wieder in Döbling fündig. Dank des behaltenen Ersatzschlüssels war der zweite Diebstahl wohl ein Kinderspiel. Die Spritztour ging auch dieses Mal nach Floridsdorf.