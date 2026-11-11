Enkelin von Diane von Fürstenberg hat Ja gesagt

Der Grund dafür liegt auf der Hand: Bei Talitas Onkel und Tante handelt es sich um niemand Geringeres als Kronprinz Pavlos und Kronprinzessin Marie-Chantal von Griechenland.

Wurzeln im belgischen Hochadel

Auch Talitas Ehemann Rocco besitzt über seine Mutter Karina de Brabant familiäre Wurzeln in den belgischen Hochadel.