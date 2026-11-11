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Mega-Jetset-Hochzeit

Enkelin von Diane von Fürstenberg hat Ja gesagt

Society International
11.11.2026 10:40
Im letzten Jahr gaben Rocco Brignone de Brabant und Talita von Fürstenberg ihre Verlobung ...
Im letzten Jahr gaben Rocco Brignone de Brabant und Talita von Fürstenberg ihre Verlobung bekannt. Jetzt feierte das Paar in Mexiko die Jetset-Hochzeit des Jahres!(Bild: instagram.com/tvf)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Es ist die Jetset-Hochzeit des Jahres! Talita von Fürstenberg, Enkelin von Designerin Diane von Fürstenberg, hat Ja gesagt. Ihr frisch angetrauter Ehemann: Rocco Brignone de Brabant, der gleich mehreren einflussreichen europäischen Dynastien entstammt.

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Wie die „Page Six“ berichtete, feierten Talita von Fürstenberg und Rocco Brignone am letzten Wochenende ihre Hochzeit. Die opulente Feier fand in Careyes in Mexiko statt – eine exklusive Enklave, die von Brignones Familie gegründet wurde.

Talitas Tante ist griechische Kronprinzessin
Wie die US-Promi-Seite berichtete, zog die Traumhochzeit des Glamour-Paares eine illustre Gästeschar an und brachte den europäischen Adel, bedeutende Unternehmerdynastien sowie Persönlichkeiten aus dem Jetset zusammen.

Talita von Fürstenberg mit ihrer berühmten Oma Diane von Fürstenberg
Talita von Fürstenberg mit ihrer berühmten Oma Diane von Fürstenberg(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Roy Rochlin)

Der Grund dafür liegt auf der Hand: Bei Talitas Onkel und Tante handelt es sich um niemand Geringeres als Kronprinz Pavlos und Kronprinzessin Marie-Chantal von Griechenland.

Wurzeln im belgischen Hochadel
Auch Talitas Ehemann Rocco besitzt über seine Mutter Karina de Brabant familiäre Wurzeln in den belgischen Hochadel.

Er ist außerdem Enkel des italienischen Bankiers Gianfranco Brignone und seine verstorbene Großmutter, Baronin Consuelo von Oppenheim, war zudem Teil der traditionsreichen deutschen Bankiersfamilie Oppenheim.

Mit diesem Foto machten Talita und Rocco im letzten Jahr ihre Verlobung öffentlich:

Keine Kameras erlaubt!
Die Hochzeit fand im Privaten statt, das Brautpaar und seine exklusive Hochzeitsgesellschaft war darauf bedacht, dass keine Details an die Öffentlichkeit dringen. Kameras waren nicht erlaubt, selbst ein Hochzeitsfoto des glücklichen Paares wurde bislang nicht veröffentlicht.

Ein Insider plauderte gegenüber „Page Six“ jedoch aus, dass die Hochzeitsfeier alle Stückerln spielte. Er beschrieb sie „prächtig und wunderschön“ und verriet, dass der Höhepunkt der Party ein atemberaubend schönes Feuerwerk war. 

Gleich mehrere Tage sei in Careyes gefeiert worden. Schon am Donnerstag habe sich die Hochzeitsgesellschaft demnach zum traditionellen „Rompehielos“, einem ungezwungenen Zusammenkommen, um das Eis zwischen den Gästen zu brechen, zusammengefunden.

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Talita von Fürstenberg ist nicht nur Enkelin der berühmten Designerin Diane von Fürstenberg. Ihre Mutter Alexandra ist zudem die Tochter des Unternehmers Robert Warren Miller, Mitbegründer des Duty-Free-Shop-Unternehmens DFS Group. Sein Vermögen wird auf etwa 5,6 Milliarden US-Dollar geschätzt.

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